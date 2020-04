'Não estava mais aguentando ninguém na casa', diz Prior sobre BBB20

Protagonista do maior paredão da história do Big Brother Brasil, Felipe Prior foi eliminado com 56,73% dos mais de 1,5 bilhão de votos. Na saída da casa, o ex-brother deu uma entrevista ao portal Gshow, onde contou as suas percepções sobre o jogo.

Para Prior, a parte mais difícil do reality é a convivência com as outras pessoas. Tendo consciência de que é alguém difícil de lidar, nos últimos dias ele estava acumulando discussões com outros participantes - principalmente com Babu, seu único aliado no jogo.

“Sentindo aquele peso na consciência. O nível de estresse estava muito alto. Na verdade, não estava mais aguentando ninguém na casa. Se me colocasse em uma casa sozinho, seria melhor", disse ele sugerindo participar do "No Limite", antigo reality da Tv Globo onde não havia a parte da convivência, apenas as competições.

Curiosamente, a sister responsável por sua eliminação foi colocada por ele próprio no paredão através de um contragolpe que teve direito depois de ser indicado pela líder Gizelly. Na entrevista, ele explicou porque já estava com o desejo de indicar a Manu durante toda a semana e, além disso, revelou que todos os participantes acham que Marcela é a participante mais forte dentro do jogo.

“A Marcela eu tinha a impressão que estava forte por conta das coisas que aconteceram no início. Está todo mundo achando que a Marcela vai ganhar o programa. Mas se eu volto desse Paredão, ia voltar com uma confiança absurda. Ia questionar cada um deles, as atitudes de cada um. E eu fiquei incomodado com a Manu. A festa rolando, as coisas acontecendo e ela dormindo. Isso me incomodava. Ela estava tirando a oportunidade de outras pessoas”, justificou.

Em um Paredão histórico com recorde de votos - mais de 1,5 bilhão -, Felipe falou também sobre a polêmica justificativa ao indicar a cantora, quando comparou sua participação no jogo a um passeio pelos parques da Disney.

“Ela mesma sempre disse que estava em um retiro espiritual, brincava de ser um vilão de Malhação. Quis brincar da mesma forma que ela fez contra mim”, apontou.

Gizelly e Babu

Felipe e Gizelly protagonizaram o primeiro beijo da edição. Na Festa Gatos e Ratos, os dois tiveram um rápido flerte, mas seguiram rivais no jogo. Após isso, os dois ficaram entre tapas e beijos durante toda a edição. Prior disse que não tem a intenção de engatar um possível romance fora da casa.

“Na verdade, não. Eu estava muito tranquilo. Estava focado e as atitudes dela poderiam me atrapalhar. Ela está disposta a passar por cima de todo mundo para ganhar o programa”, apontou ele, dizendo que a advogada seria a única pessoa que ele não faria questão de continuar uma amizade aqui fora.

A relação de Babu e Felipe foi um dos assuntos mais comentados pelo público. A amizade que começou de forma despretensiosa ganhou tons de alegria mas, nos últimos dias, foi estremecida por muitas discussões.

“Babu é uma pessoa demais, muito coração. Paizão. Estava lá cuidando de mim. E eu estarei aqui de fora torcendo muito para ele ganhar", revelou..

Para Felipe, Babu pode se aproximar mais de Rafa e Thelma, com quem já tinha uma afinidade na casa, após sua Eliminação. E ao ver um vídeo do ator chorando com sua saída, o arquitetou avaliou as divergências dos dois:

“Não queria que ele se sentisse culpa. Eu quero levar ele para a vida. Estou até emocionado de vê-lo chorando. Pode ter me prejudicado muito. Muita gente ficou chateado comigo em relação ao Babu”.