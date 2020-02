'Não me importo', diz modelo sobre ser confundida com Bruna Marquezine

Confundida com Bruna Marquezine em diversos momentos, a modelo Jakelyne Oliveira, Miss Brasil 2013, disse que não tem problema em ser comparada à atriz, mas não gosta quando é chamada de sósia ou clone.

“Eu não tenho problema (em ser comparada a Bruna Marquezine). Até porque eu admiro muito o trabalho dela, ela como pessoa, o engajamento com as causas sociais. Aparentemente, ela tem um coração muito bom, é uma pessoa muito bonita. Não me importo. Mas incomoda quando falam referente a mim como ‘sósia de Marquezine’, ‘clone de Marquezine’ e não como Jakelyne Oliveira", explicou, durante passagem no Camarote Salvador nesse domingo (23).

Ela estava acompanhada do namorado, o ator Henri Castelli. Eles estão juntos desde o fim do ano passado. “Foi por amigos em comum! Há três anos, passo o Natal na casa de uma amiga, Paola. Minha família não comemora o Natal por religião, então passo lá. E ele também. Mas nem nos falávamos, conversávamos. A primeira vez foi no último - e ficamos junto. A Paola nem acreditou (risos)”, contou.

