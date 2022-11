'Não posso ser sexualizada. Tenho que ser respeitada', diz Deborah Secco

A atriz Deborah Secco comentou o furor causado por seu figurino no Tá na Copa, programa do SporTV do qual está participando diariamente durante o torneio no Catar.

Deborah tem usado versões personalizadas da camisa da emissora. A primeira roupa, com uma versão cropped da blusa e calça baixa, expondo parte da calcinha, gerou críticas e elogios.

“O que vale ressaltar é que a hipersexualização da mulher, ela não é feita pela roupa e, sim, pelo patriarcado. Não é uma roupa que hipersexualiza e, sim, o olhar do patriarcado sobre mim", avaliou Deborah ao podcast "Isso é Fantástico", da Globo. O episódio completo vai ao ar neste domingo (27).

Ela acrescentou: "Independentemente da roupa que eu uso, eu não posso ser sexualizada. Eu tenho que ser respeitada. E é por isso que a gente tem que brigar. Não mudar a nossa roupa ou como a gente se comporta ou o que a gente fala. É como olham para a gente”.