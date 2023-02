'Não se cale' estimula denúncia de assédio e violência contra mulheres no Carnaval

Com o objetivo de estimular as denúncias de assédio e violência contra mulheres durante o Carnaval, as Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deams) de Brotas e Periperi lançaram a campanha “Não se cale”. Fitinhas alusivas à campanha serão distribuídas nos circuitos.

A ação social relacionada à importunação sexual – que passou a ser considerada crime com a Lei 13.718/2018 – abordará homens e mulheres, a fim de tirar dúvidas sobre o tema. “A prevenção é a palavra chave. Estamos realizando essa ação educativa para alertar os homens sobre o cuidado e respeito com as mulheres e também para informar as mulheres que, caso ocorra qualquer tipo de assédio, estaremos prontas para recebê-las em nossos postos localizados no circuito”, explicou a Delegada-Geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Campos de Brito.

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher estará de plantão 24 horas nos postos do Serviço Especializado de Respeito aos Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR) localizados no Shopping Barra, no Passeio Público, no Campo Grande e na Ladeira da Montanha.





