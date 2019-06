'Não sou apaixonada pelo órgão sexual dele', diz mulher de Thammy Miranda

Foto: Reprodução/Instagram

Andressa Ferreira, esposa do ator Thammy Miranda, afirmou que ama seu marido pelo que ele é, e não por causa do órgão sexual. O casal está à espera de seu primeiro filho.

"Eu me considero bissexual. Gosto tanto de homem quanto de mulher. Eu não sou apaixonada pelo órgão sexual que ele tem, sou apaixonada por ele, pela pessoa que ele é", declarou ela no Programa Raul Gil, que vai ao ar nesse sábado.

O filho de Gretchen, que passou por um processo de mudança de sexo, disse que se não fosse pela mulher que um dia foi não teria sido capaz de se tornar quem ele é atualmente.

"Eu olhando, vejo uma mulher infeliz, mas ao mesmo tempo que aquela mulher era infeliz, era uma mulher extremamente forte e capaz de me transformar no homem que eu sou hoje. Sou muito grata com tudo o que passei com ela", afirmou Thammy.

Ele também disse que já se relacionou com homens, mas nunca foi para cama com algum. "Já namorei com homem, mas nunca tive relação sexual com homem. Eu não tinha tesão, não tinha vontade. Beijei muitos, mas achava que todos eram chatos", explicou.