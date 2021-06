'Não sou bolsominion, como adoram acreditar', diz Juliana Paes em vídeo

A atriz Juliana Paes gravou um vídeo com um desabafo nas redes sociais depois de sofrer críticas por conta do seu posicionamento político. Mais cedo, a artista publicou uma mensagem defendendo a médica NIse Yamaguchi, que participou da CPI da Covid.

No vídeo, Juliana negou ser apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "Estamos vivendo um dos momentos mais nebulosos. O mundo inteiro está angustiado. Qualquer assunto é politizado. É um maniqueísmo. Eu não sou bolsominion, como adoram acreditar", afirmou.

A atriz disse que não apoia a extrema direita nem a extrema esquerda. "Eu não apoio os ideais arrogantes de extrema direita, não apoio delírios comunistas da extrema esquerda. Quero respeito, acolhimento, a todas as causas minoritárias. Mas quero que isso aconteça independente de ideologia política", afirmou. "Quero vacina sim, já me expus sobre isso".

Ela defendeu que o Brasil tenha um chefe de estado que "seja elegante, diplomático, nas palavras e ações", além de uma "mídia imparcial". E resumiu sua ideologia: "Um governo liberal que respeite as liberdades individuais, quero máquina pública enxuta, fim de fundo partidário eleitoral, quero saúde, educação de qualidade".

Atualmente, ela disse que não se sente representada por ninguém no cenário político."Tenho críticas severas a este que nos governa, mas tampouco quero que a oposição que está presente no momento assuma o governo. Eu estou em um ambiente em que não me sinto representada por ninguém", disse.

A atriz disse que não vai permitir ser colocada nessa "polarização doentia". "Eu não admito ser colocada em nenhum desses dois polos. Não quero contribuir para essa polarização doentia. Não nesse momento obscuro, onde o ódio reverbera mais. Ou você é isso ou é aquilo. Isso não existe. Somos múltiplos", afirmou.

Ela disse ainda que vai resistir às pressões de opinião pública. "Nunca cedi às pressões. Eu sei quem eu sou e isso me basta. E que Deus nos ampare". Na legenda do vídeo, ela fez referência a ataques que recebeu. "Pessoas desequilibradas se expressarem de forma desrespeitosa, carregam dor. levantam bandeiras raivosas quando Ninguém é dono da verdade. Estamos todos nós exaustos... muita raiva e militância pra reclamar e muito pouca ação, para de fato fazer a diferença".

A atriz recebeu apoio de famosos como a colega Letícia Spiller, Eri Johnson e Lala Rudge, além de Elisângela, que deixou uma série de palmas. Outros, como a atriz Letícia Sabatella, também comentaram. "Um dia a gente pode conversar com calma, te mostraria que, através de muitas fake news disseminadas para acreditarmos que o Brasil corre o risco de virar uma ditadura comunista, partem de quem está querendo implantar uma ditadura ao molde do que já houve em nosso país", escreveu Letícia. "Só este cuidado te peço na sua linda fala, minha querida".