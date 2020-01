'Não tem espaço para preconceito', diz Ramon sobre a camisa 24

A vitória contra o Bahia de Feira, por 1x0, na última quarta-feira (29), ficou marcado pelo gol anotado por Caíque, aos 49 minutos do segundo tempo. Mas, além do triunfo arrancado no último minuto da partida, o duelo serviu também como um protesto.

Assim como já tinha feito com a equipe principal, o tricolor usou a camisa 24 durante o confronto. Um manifesto contra a homofobia, já que no Brasil o número é associado ao veado no jogo do bicho e acaba sendo deixado de lado por clubes e jogadores.

Escolhido para usar a camisa durante a partida, o volante Ramon falou sobre o tema e afirmou que não existe espaço para o preconceito no futebol. O jogador deve adotar a numeração durante as partidas do Campeonato Baiano.

"Para mim, é muito gratificante o Bahia ter me escolhido. Mas de forma muito natural, como se eu estivesse usando a 8 ou a 7. É ruim ter que falar sobre essa causa. Infelizmente, isso ainda existe. Mas, na vida, não tem mais espaço para isso. Somos todos iguais. Vida que segue. E que a gente possa melhorar essa mentalidade na sociedade", afirmou Ramon.

Autor de um gol no Campeonato Baiano - marcado no empate por 1x1 com a Juazeirense, Ramon vem ganhando destaque pelo time de aspirantes. Ele comemorou o bom início com a camisa tricolor e diz que está treinando forte para ajudar o Esquadrão.

"O objetivo de todo jogador é jogar. Este é o foco e o objetivo principal de cada um. Espero poder fazer o máximo de partidas pelo Bahia e, nos treinamentos, mostrar o meu futebol, meu trabalho e, assim, esperar pelas decisões dos professores para escolher da melhor forma quem estiver apto a jogar", afirmou.

Neste domingo (2), o time de aspirantes do Bahia tem um novo compromisso. A equipe encara o Jacuipense, às 16h, no estádio de Pituaçu. Será o duelo entre o líder e o vice-líder do estadual.