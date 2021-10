'Não vamos mais fechar as escolas', diz prefeito sobre restrições

Com o avanço da vacinação e a queda no número de casos da covid-19 em Salvador, as escolas devem continuar com as portas abertas. E o prefeito Bruno Reis apela para que os estudantes compareçam às escolas.

"Desde maio voltamos às aulas nas escolas, e tivemos casos isolados de covid, sem maiores consequências. E os números continuam caindo em Salvador", disse o prefeito, nesta segunda-feira (4), durante a entrega da Escola Municipal Fazenda Grande II.

Segundo ele, não há previsão de fechar as escolas e, caso aconteça uma nova alta nos índices da pandemia, elas serão as últimas a serem fechadas. "Eu não pretendo fechar mais nada. Esse mês de outubro vai ser decisivo pela vacinação e não tivemos impacto no sistema de saúde mesmo com o avanço da variante delta. Se tivermos que fechar novamente, fecharemos bares, restaurantes, praia, shopping, mas não vamos mais fechar escolas. Vai ser muito dificl recuperar esse tempo perdido em que as escolas fecharam".

O prefeito disse ainda que a escola é lugar mais seguro para as crianças e adolescentes. "É muito melhor estar na escola estudando do que na rua perambulando. Se não voltarem para a escola imediatamente, esses jovens estarão na criminalidade amanhã porque o tráfico vai tomar conta. Estamos oferecendo educação pública de qualidade, entregando uma escola belissima como essa", completou.

A Escola Municipal Fazenda Grande II tem cerca de 2 mil m² de área construída. A unidade vai atender estudantes do Ensino Fundamental l e EJA – Educação para Jovens e Adultos. A capacidade também foi ampliada: de 556 para 750 estudantes.

O prédio foi projetado e reconstruído seguindo os padrões modernos de arquitetura e tem um sistema de reuso de água da chuva, solução encontrada para reduzir os gastos mensais de consumo de água potável.