'Não vão nos calar', diz Porchat após sede da Porta dos Fundos ser atacada com bombas

A produtora onde são criados os vídeos do Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, foi alvo de ataques na madrugada desta terça-feira (24), por volta das 4h. Segundo a assessoria de imprensa do grupo, dois coquetéis-molotov foram lançados contra a fachada do imóvel.

Um segurança que estava no prédio conteve o fogo causado pela explosão, que deixou o quintal e a recepção danificados. De acordo com o jornalista Mauricio Stycer, imagens de câmeras da rua onde fica a produtora mostram que pelo menos três pessoas participaram do crime: dois homens, que desceram de uma caminhonete, e um outro de uma motocicleta.

Por meio de nota, a a assessoria do grupo de humor disse que o "Porta dos Fundos condena qualquer ato de ódio e violência e, por isso, já disponibilizou as imagens das câmeras de segurança para as autoridades, para o Secretário de Segurança, e espera que os responsáveis pelos ataques sejam encontrados e punidos".

Em seu Instagram, o ator Fábio Porchat, que faz parte do grupo, criticou os ataques. "Não vão nos calar! Nunca! É preciso estar atento e forte..."

Polêmica

O POrta dos Fundos tem sido alvo de polêmica com grupos religiosos, que não gostaram do "Especial de Natal Porta dos Fundos: A primeira tentação de cristo", no ar na Netflix desde 3 de dezembro.

No filme de 46 minutos, Jesus, que é interpretado por Gregorio Duvivier, está prestes a completar 30 anos e ganha uma festa de aniversário surpresa ao voltar do deserto acompanhado do namorado, Orlando, vivido por Fábio Porchat. A sátira com um Jesus gay fez com que religiosos pedissem a censura da produção.

Desde 2013, o grupo de humor publica especiais de Natal em dezembro. No ano passado, o episódio foi batizado de "Se beber, não ceie" e venceu o Emmy Internacional por melhor comédia no final de novembro.

Leia a nota do grupo na íntegra:

Na madrugada do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a sede do Porta dos Fundos foi vítima de um atentado. Foram atirados coquetéis molotov contra nosso edifício. Um dos seguranças conseguiu controlar o princípio de incêndio e não houve feridos apesar da ação ter colocado em risco várias vidas inocentes na empresa e na rua.

O Porta dos Fundos condena qualquer ato de violência e, por isso, já disponibilizou as imagens das câmeras de segurança para as autoridades e espera que os responsáveis pelos ataques sejam encontrados e punidos. Contudo, nossa prioridade, neste momento, é a segurança de toda a equipe que trabalha conosco.

Assim que tivermos mais detalhes, voltaremos a nos manifestar. Mas, por enquanto, adiantamos que seguiremos em frente, mais unidos, mais fortes, mais inspirados e confiantes que o país sobreviverá a essa tormenta de ódio e o amor prevalecerá junto com a liberdade de expressão.

Leia a declaração de Porchar na íntegra:

