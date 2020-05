'Não vou mais ter paz', brinca Alok sobre ter endereço revelado

A live comandada por Alok, no último sábado (2), foi tão bombada que causou até trânsito. Moradores de São Paulo foram de carro ao prédio do DJ, para curtir - dentro de seus veículos - o show ao vivo. E isso causou um engarrafamento em quarteirões próximos ao apartamento do anfitrião, que ainda divertiu os vizinhos durante a transmissão. Neste domingo (3), Alok comentou sobre ter seu endereço revelado.

"Agora, tem uma coisa também, eu não vou mais ter paz aqui. Agora todo mundo já sabe onde eu moro. Lascou! Estou rindo de nervoso", brincou o DJ, pelos Stories do Instagram.

"Eu queria agradecer a todos vocês. Eu estou acordando hoje com sentimento de dever cumprido. A live, com o intuito solidário, alcançou todas as metas. A gente conseguiu arrecadar muita coisa. (...) Foi uma doideira... o que foi aquilo ontem? Não sei o que eu faço agora, galera".