Nasa divulga primeiro vídeo em 4K do pouso do robô Perseverance em Marte

A agência norte-americana NASA (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) divulgou, nesta segunda-feira (22), as primeiras imagens coloridas e em alta qualidade do robô Perseverance pousando no solo de Marte.



O pouso aconteceu na quinta-feira (18), e desde então, a agência só havia divulgado algumas fotos coloridas capturadas pelo Perseverance. O vídeo divulgado nesta segunda pode ser assistido na resolução 4k em plataformas como o Youtube.



É possível acompanhar a entrada, a descida e o pouso do robô, incluindo a abertura do paraquedas, e o acionamento dos dispositivos de segurança do Perseverance. O pouso foi realizado na cratera Jezero, e o vídeo mostra o robô quando este estava a 11 km do solo.Ainda é possível “ouvir” os sons de Marte, já que o robô faz captação de áudio. De acordo com a Nasa, o áudio tem poucos segundos de duração e foi capturado no último sábado (20).Para capturar as imagens foram utilizadas cinco câmeras: duas no casco traseiro, que tiraram fotos do paraquedas inflando; uma, no estágio de descida, mostrou a visão de baixo do rover; e outras duas, localizadas no chassi, mostram perspectivas “para cima e para baixo”.Perseverance pousou em Marte após sete meses de viagem, desde a decolagem em 30 de julho de 2020, da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida.A principal missão é estudar a astrobiologia, o que inclui “a busca por sinais de vida microbiana ancestral”. O robô ainda deverá coletar e armazenar rochas marcianas para ajudar no estudo da geologia e do clima de Marte.