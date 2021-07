Nasce Cris, o primeiro filho de Bianca Andrade e Fred

O primeiro filho dos influencers Bianca Andrade e Fred nasceu na noite da quinta-feira (15) em uma maternidade de São Paulo. O menino recebeu o nome de Cris.

Bianca compartilhou nesta sexta (16) a primeira foto do bebê, ao lado dos pais. "Depois de 20 horas em trabalho de parto, posso dizer que vivemos o momento mais mágico das nossas vida. Nosso baby Cris nasceu de parto normal, canceriano do dia 15 de Julho, às 21:14, com 51 cm e 3,7kg de muita gostosura! Ele é tão lindo, gente! COMPLETAMENTE APAIXONADA. Já já volto pra contar mais!", escreveu.

Fred postou outra foto da família nas suas redes sociais. "E ele chegou, num parto inesquecível, do jeitinho dele, todo gente boa, simpaticão, emocionando todo mundo, sendo muito parceiro do papai, e principalmente da mamãe, e trazendo um mundo novo à nossa família. Nosso Big Baby Cris nasceu ontem, 15 de Julho, às 21:14, com 3,7kg e 51cm de puro carisma e boas energias".

A gravidez de Bianca foi anunciada em dezembro, depois de vazamento na mídia. Na época, ela lamentou não ter podido divulgar a informação como queria, dizendo que ainda estava nas primeira semanas da gestação e queria esperar mais. "Foi muito difícil vazar dessa maneira, e ainda na semana em que descobri que estava grávida. Eu tinha acabado de descobrir", disse ela recentemente, em conversa com Thais Fersoza.

Em fevereiro, os dois fizeram o chá de revelação no estádio do Maracanã. Quando descobriram que seriam pais de um menino, anunciaram que o nome seria Cris, uma homenagem ao jogador Cristiano Ronaldo, ídolo de Fred.