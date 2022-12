Nasceu Máli, filho dos atores Jéssica Ellen e Dan Ferreira

Máli, primeiro filho dos atores Jéssica Ellen e Dan Ferreira, nasceu no último sábado (3). A informação foi confirmada pelos novos papais em publicação no Instagram.

“Com a velocidade e a beleza de um cometa, Máli chegou no mundo ontem, sábado pela manhã, causando uma enorme transformação, nos trazendo alegria e profundo amor, como se a via láctea inteira coubesse em nossos corações”, escreveu Jéssica na postagem que acompanha uma foto que mostra as mãos dos três entrelaçadas.

Dentre os comentários de felicitações, atores, músicos e celebridades parabenizam a nova família. “Viva! Saúde pra essa família linda!” comentou Taís Araújo. A jornalista Flávia Oliveira também deixou uma declaração emocionada: "Que benção! E Máli nasceu quase no dia do Pai. Que família Linda! E, agora, completa. Que seu bebê tenha saúde e traga muitas alegrias e união. Felicidades! Axé!”.

“Agora, vamos aproveitar o nosso menino nesse lindo ninho de amor e intimidade. Gratidão à todes.”, finalizou Dan na publicação.