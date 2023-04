Nascido e criado na Pituba, Cezar Black, do BBB 23, é careca desde os 15 anos

Único baiano no BBB 23, Cezar Black chegou ao top 10 do programa. Ele esteve em quatro paredões, onde sempre ostentou a menor porcentagem de votos. Carismático, ele conquistou o Brasil. Mas antes, o enfermeiro de 34 anos já fazia sucesso na Pituba, bairro onde nasceu e cresceu em Salvador.

Segundo o Extra, Black é filho de funcionários públicos - um engenheiro e uma educadora física -, foi criado em um condomínio de classe média e estudou quase a vida inteira em escolas particulares.

Extrovertido, ele chegou a ser tímido na infância, quando frequentava uma igreja evangélica. Na adolescência, se soltou mais. Quando chegou aos 15 anos, adotou um visual que até hoje é sua marca registrada: careca.

“Ele não era calvo. Tinha cabelo, mas ele gostava desse perfil careca mesmo. Não sei por que, mas ele sempre falava que ia raspar a cabeça”, lembrou, em entrevista ao Extra, a irmã Aline Black. Foi ela, aliás, quem inspirou o brother a treinar. “Ele sempre foi magrinho”, conta ela, comprovando a genética “abençoada” dos dois no “quesito” bumbum grande.

Aline também é enfermeira e inspirou Cezar a seguir na carreira. Depois de formado, Black foi tentar um emprego em Brasília.

Passou três meses distribuindo currículo e dividindo uma quitinete com mais cinco desconhecidos até conseguir ser aprovado num processo seletivo. Logo depois, passou em dois concursos públicos, um estadual e outro federal, e estava trabalhando em dois hospitais, se dividindo entre a emergência e o neotanal, antes de ser selecionado para o “BBB”, após se inscrever pela primeira vez na disputa por uma vaga na programa.

Os dois empregos, somados aos plantões, rendiam a Black um salário mensal de R$ 8 mil. Com o dinheiro, ele comprou um apartamento em Águas Claras, região nobre de Brasília, onde vive com seu cão Rocco, um pug de 10 anos.

Nas redes sociais, o baiano sustenta uma vida de luxo, com viagens internacionais, carrão e até uma lancha. Black é dono de uma Mercedes SLK 200 conversível, avaliada em R$ 140 mil, e tem uma lancha batizada de Revoada, que ele comprou em sociedade com mais sete amigos: uma embarcação de 36 pés, avaliada em R$ 700 mil.

“Como morávamos em Salvador e nos mudamos para Brasília, resolvemos comprar a lancha para suprir a falta do mar. A primeira foi uma de 27 pés. E depois migramos para uma maior e mais confortável”, contou, ao Extra, Bruno Montenegro, servidor público e amigo de Cezar desde a adolescência

Ambicioso, o brother sempre correu atrás para conquistar seus objetivos. “Black é um cara muito simples no dia a dia. Ele se orgulha muito da posição que alcançou com muito estudo e esforço, então, ele faz questão de ter aquilo que almeja. Se ele tem vontade de ter uma coisa, ele faz um empréstimo no banco e compra. Ele vive como se não houvesse o amanhã. Como ele fala e tatuou no corpo: ‘A vida é uma chance’. Black entende que ele batalhou para conseguir aquilo”, defende o amigo Bruno.

Outra paixão de Black é o Carnaval de Salvador. Ele sempre frequenta a festa e quase sempre fantasiado. É a oportunidade perfeita para ele usar suas amadas perucas. Além disso, os amigos contam que ele costuma "passar o rodo" na folia baiana.