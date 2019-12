Nascidos em setembro e outubro poderão sacar o FGTS nesta sexta (6)

A partir desta sexta-feira (06), a Caixa Econômica Federal libera o Saque Imediato do FGTS para trabalhadores nascidos nos meses de setembro e outubro. Eles poderão sacar até R$ 500 de cada conta (ativa ou inativa). Segundo o banco, cerca de 9,1 milhões de pessoas serão beneficiadas na nona e penúltima etapa da operação, com a disponibilização de R$ 3,3 bilhões.

Os trabalhadores poderão optar pelo saque nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências. Para fazer o saque, é preciso portar o cartão cidadão e a senha cidadão. Para quem só tem a senha, o saque poderá ser realizado nos terminais de autoatendimento da Caixa ou casas lotéricas com a apresentação do documento de identidade.

Se o valor do meu saque for menor do que R$ 100, o que devo fazer?

O processo para saques inferiores a R$ 100 é mais simplificado. Isto porque, para realizar a operação, os trabalhadores poderão ir à uma casa lotérica, apenas com o número do NIS ou CPF e o documento de identidade.

Posso contribuir para agilizar o meu atendimento?

Sim. É simples. Para agilizar o atendimento, a Caixa orienta que os interessados no saque estejam com a Carteira de Trabalho em mãos no momento em que for sacar.

Haverá algum horário especial para que eu possa realizar o saque?

Sim. Para facilitar o atendimento, 2.381 agências abrirão em horário estendido na sexta-feira (06) e na segunda-feira (9). Para consultar as agências e seus horários, clique aqui.

Se não sacar agora, posso fazer o procedimento em outra oportunidade?

Sim, mas é preciso estar ciente de que a data limite para o Saque Imediato do FGTS vai até o dia 31 de março de 2020.

E se eu não sacar o FGTS até o prazo final, o que acontece?

Caso não saque a quantia disponibilizada no prazo, o dinheiro volta para a conta de FGTS do trabalhador sem qualquer ônus, com a devida atualização monetária e juros correspondentes ao período em que estiveram disponíveis para saque.

Se tiver mais dúvidas, os interessados poderão consultar as informações no app FGTS, que está disponível para os sistemas Android e iOS, pelo site oficial da Caixa Econômica ou pelo telefone de atendimento exclusivo, o 0800 724 2019, disponível 24 horas.

Balanço dos saques imediatos do FGTS

Segundo a Caixa Econômica Federal, até o dia 03 de dezembro, mais de R$ 21 milhões do Saque Imediato do FGTS foram pagos para cerca de 48 milhões de trabalhadores. Assim, o banco já atendeu cerca de 50% dos 96 milhões de trabalhadores contemplados e liberou aproximadamente 52% dos R$ 40 bilhões inicialmente previstos.