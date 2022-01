Natália discute com Eslovênia durante festa no BBB: 'Não ligo para o que você pensa'

E o fogo já começou a pegar no parquinho do BBB 22. O clima ameno visto durante o jogo da "concórdia" não durou muito tempo. Durante a festa improvisada no gramado, as participantes Eslovênia e Natália, ambas do lado pipoca, protagonizaram a primeira DR da edição.

Tudo começou quando Natália resolveu chamar a atenção da Miss Pernambuco sobre uma situação que aconteceu nas primeiras horas de convivência. "Vou falar na sua cara, não sou falsa. Fiquei chateada porque achei que você não me queria no quarto", desabafou a sister.

"Quando estávamos no quarto, eu, Vyni e os outros, você falou assim: 'Estou sentindo uma coisa nesse quarto e tal', até aí tudo bem", relembrou.

Em seguida, Eslovênia começou a se explicar sobre o mal-entendido, e disse: "não, eu queria você lá [no quarto], sim". Contudo, ela foi rapidamente cortada por Natália, que afirmou "Eu não ligo para o que você pensa, porque eu sei quem eu sou. Mas eu quero ouvir, porque eu posso estar errada."

A modelo deu continuidade ao seu desabafo, entretanto, pedindo desculpas à sister. "Se eu te passei uma impressão ruim, desculpa. Somos [do lado] pipoca, eles têm público, a gente não tem ninguém", concluiu. Após a conversa, as duas trocaram um abraço no gramado.

Antes da festa, Eslovênia estava conversando com Rodrigo sobre a cantora Naiara Azevedo, uma das participantes do lado camarote. "Eu senti gritantemente [a energia dela]. Chega, eu fiquei mal, não gosto de sentir isso", disse.

"O Vyni falou: 'adorei ela'. E eu...", completou a sister fazendo uma careta. Ainda mais cedo, o comportamento da cantora também rendeu comentários de Laís e Barbara.