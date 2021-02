Navio-patrulha da Marinha apreende 20 toneladas de cigarro na costa da Bahia

Uma ação de fiscalização realizada pelo Navio-Patrulha Guaratuba, na região de Mangue Seco, litoral norte da Bahia, terminou com a apreensão de cerca de 20 toneladas de cigarro, sem comprovação de procedência, no final da manhã deste sábado (20).

De acordo com a assessoria do Comando do 2° Distrito Naval, da Marinha do Brasil, a embarcação de nome “Brinco”, com seis tripulantes, foi interceptada por volta das 11h.

Durante a abordagem, foi descoberto que o barco teve como porto de origem Belém do Pará, e transportava uma carga suspeita de contrabando de cigarro, estimada em aproximadamente duas dezenas de toneladas. A Marinha informou que alguns dados da apreensão só poderão ser confirmados após a atracação e desembaraço da carga pelas autoridades competentes.

Ainda na fiscalização da região costeira, foi verificada a inexistência de documento fiscal, “além de não ter sido explicada a procedência da carga, em possível crime de contrabando”, explica a força armada.

Além disso, foi verificado que os tripulantes não possuíam habilitação para condução da embarcação, bem como dois dos tripulantes não possuíam documento de identificação.

A embarcação foi conduzida para Salvador, para que sejam adotados os procedimentos cabíveis junto às autoridades competentes, conclui a Marinha.