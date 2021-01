Nego do Borel confirma traição, mas não fala das acusações de Duda Reis

O funkeiro Nego do Borel apareceu nesta quarta-feira (13) para comentar as acusações que tem sofrido nos últimos dias. Além de um áudio narrando uma traição dele ter vazado, a ex-noiva Duda Reis acusou Nego do Borel de agressões durante o relacionamento dos dois. O cantor afirmou que vai contar toda "sua verdade" no tempo certo.

“Estou vivendo, com certeza, um dos piores dias da minha vida. Tenho sido bombardeado de coisas e precisei de um tempo para ler e absorver tudo antes de vir me posicionar em respeito ao meu público", começa ele, escrevendo nos stories do Instagram.

Ele admite que traiu Duda. "Sim, houve traição, que foi um erro do qual não me orgulho. Me arrependi muito e não trouxe em público antes para não expor terceiros. Mas, além disso, tem saído muitas mentiras a meu respeito, coisas que têm me deixado triste, mas não vou ficar aqui discutindo e sim provar a minha inocência”, continuou.

Nego do Borel comentou também as declarações de Duda. “Quanto ao posicionamento da minha ex, isso é de fato algo que eu me arrependi. Eu tenho também o meu lado da história e também vi e descobri muitas coisas. Não gostaria de expor para não comprometer a integridade dela como mulher. Por questão de princípios, isso é algo que eu não faria com ela, assim como não faria com nenhuma outra mulher a não ser extremamente NECESSÁRIO. EM BREVE, ME PRONUNCIEI E CONTAREI TODA VERDADE”, acrescentou.

Duda

Também no Instagram, Duda acusou Nego do Borel de várias agressões ao longo dos anos. “Passei três anos achando que amor era apanhar e depois receber um beijo. Sendo que amor não é isso", diz a influencer.

Segundo ela, o funkeiro contratou uma advogada especializada em crimes contra a mulher para se ver livre das acusações. “Eu era muito manipulada e tinha muito medo. Ele me ameaçava, dizia que eu brigava com cachorro grande e que iria mandar matar minha família. Às vezes que me expus aqui a favor, eu era obrigada a fazer isso porque tinha medo. Me sentia um rato num beco sem saída. A pior sensação do mundo", disse.

Traição

A influenciador Lisa Barcelos admitiu que teve um caso com Nego do Borel quando ele ainda era noivo de Duda Reis. Nesta quarta-feira (13), ela gravou um vídeo em que aparece chorando muito e dizendo que está "muito mal" com toda repercussão do caso. A jovem de 18 anos pediu que os fãs não espalhassem o vídeo e depois desativou seu perfil no Instagram.

Lisa faz um apelo para que os seguidores e fãs continuem a apoiá-la. "Só estou aparecendo aqui para os fã-clubes. Peço por favor que não vazem esse story aqui nesse Instagram. É para avisar que estou muito triste, que tem vários fã-clubes desativando (deixando de seguir Lisa). Estou muito mal e ficando pior ainda. Fica comigo, do meu lado. Por favor, quem é meu fã-clube, fica do meu lado", diz ela, em meio a lágrimas. "Muito obrigada por quem me apoiou e está comigo nessa para enfrentar tudo isso".

Ontem, depois do vazamento do áudio em que fala detalhes da intimidade do encontro com o funkeiro, Lisa assumiu que a mensagem era verdadeira. “O áudio é verdadeiro e não foi uma trollagem. Mas nem tudo o que foi relatado aconteceu e foi apenas uma vez. Apesar de o áudio ter sido divulgado de forma ilegal, uma vez que se tratava de uma conversa privada, como pessoa pública assumo minhas responsabilidades. Agora que essa história voltou à tona e ele está solteiro, posso falar abertamente sobre isso. Na época, eu não podia falar nada”, explicou.

Para ela, Nego do Borel, que era noivo, é o principal responsável. “Eu me arrependo do que aconteceu. Agi no impulso. Mas não errei sozinha. Só que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco", afirmou.