Negociação trava e lateral Djalma fica mais distante do Bahia

Alvo do Bahia, o lateral esquerdo Djalma Silva, do Operário, pode não desembarcar na Cidade Tricolor. As negociações, que estavam bem encaminhadas, emperraram nos últimos dias e um desfecho com final feliz para os tricolores ficou mais distante.

De acordo com apuração do CORREIO, o principal entrave para que o martelo seja batido está na diferença de valores pretendidos por Operário e Atlético-PE, clube onde o jogador iniciou a carreira e que possui parte dos direitos econômicos.

A ideia do Bahia era a de adquirir o lateral em definitivo. O jogador tem contrato com o Operário apenas até novembro. O clube paranaense chegou a se acertar como o Esquadrão, mas os termos não foram aceitos pelo time pernambucano e as conversas foram paralisadas.

Djalma Silva é um dos destaques do Operário na Série B. Por conta das negociações com o Bahia, ele chegou a ficar fora da última partida do Fantasma, contra o Vila Nova, na segunda-feira (28). Sem o acordo, ele vai ser reintegrado ao grupo.

Atualmente o Bahia conta no elenco com os laterais João Pedro e Juninho Capixaba. O setor vem sendo alvo de críticas desde a temporada passada, e por isso o tricolor passou a mapear o mercado em busca de uma nova opção.