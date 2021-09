'Negociações com Ronaldo foram encerradas', diz diretor de futebol do Vitória

O goleiro Ronaldo está cada vez mais perto de se despedir do Vitória. O jogador tem contrato até dezembro, quando acaba a atual temporada, e não renovou com o Leão. E nada de esperanças que uma negociação ainda possa acontecer: o plano já foi descartado. Quem garante é o diretor de futebol do clube, Alex Brasil.

Em entrevista nesta quinta-feira (9), o dirigente afirmou que o rubro-negro tentou ampliar o vínculo com Ronaldo, mas que as partes não chegaram a um acordo. Com isso, o goleiro deve atuar por uma nova equipe em 2022.

"Ronaldo é uma questão que, desde a minha chegada, a gente tentou essa renovação, até o último instante. Nesse momento, as negociações foram encerradas. Ronaldo é funcionário do clube, tem contrato com clube, tem que cumprir seu contrato. E tem honrado a camisa do Vitória pelo profissional que é", disse Alex.

A negociação com Ronaldo se arrastou desde o início da temporada, com as duas partes não conseguindo chegar a um acordo pelo reajuste salarial. O goleiro foi até afastado pelo clube, mas depois foi reintegrado ao elenco até retomar a titularidade. Neste momento, Ronaldo se recupera de lesão na coxa, sofrida no fim de julho.

Ainda na entrevista, Alex foi questionado sobre a possibilidade do jogador ter acertado um pré-contrato com o Bahia, mas disse que o assunto é com a equipe do arqueiro.

"Quem pode responder essa pergunta são os representantes do atleta. Eu posso te garantir que o Vitória fez todo o esforço pela permanência do atleta, pela sua renovação. Porém, são coisas do mercado. Eu cheguei em março, participei, em alguns momentos, diretamente dessa negociação, mas o desfecho não foi positivo. Eu posso garantir para você que eu nunca vi um profissional do gabarito de Ronaldo tão comprometido como ele. É uma questão que deve ser perguntada, se é Palmeiras, se é Bahia, juntamente com seus representantes, que podem responder isso. Mas eu posso garantir ao torcedor que o Vitória fez de tudo para que pudesse ter essa renovação estendida", afirmou.

Outro tema da entrevista envolveu o lateral-esquerdo Pedrinho, vendido para o Athletico-PR. Com isso, há a opção apenas por Roberto no elenco principal. Alex comentou a busca por reforço para a posição.

"Nós estamos atentos ao mercado. A gente sabe das nossas necessidades. A gente tem até o final deste mês para fazer as contratações necessárias. Claro que a gente tem uma certa dificuldade nesse momento, porém a gente vem dando ênfase bastante nas categorias de base. Mas a gente quer, sem dúvida nenhuma, trazer um atleta que possa encaixar no nosso perfil e dentro, principalmente, das finanças do clube".

Inicialmente, Pedrinho seria vendido ao Athletico-PR, mas continuaria no Vitória até o fim da temporada, por empréstimo. Só que o acordo estava associado à negociação do volante Pablo Siles, totalizando R$ 10 milhões. No entanto, a negociação do volante não foi concretizada, e o Furacão pediu que Pedrinho retornasse a Curitiba.

"No caso de Pedrinho, eu conheço a negociação. Existe ainda um imbróglio que está sendo desenrolado juntamente com o Athletico-PR. É uma coisa de sigilo que está sendo tratado, e eu espero que o quanto antes seja finalizado. Claro que isso que foi divulgado na imprensa, da forma do Pedrinho ir e retornar por empréstimo é verídico. A gente aguarda isso ser definido o quanto antes", comentou Alex.

"Mas deixando muito bem claro ao torcedor que nós estamos atentos ao mercado, sabemos da carência dessa posição. Mas a gente está com grupo muito focado. Wagner, juntamente com todos os profissionais, tem feito um grande trabalho aqui. Eu acredito que, no momento certo, na hora certa, as coisas vão ser resolvidas", finalizou.

Veja outros trechos da entrevista de Alex Brasil:

Em busca de mais um atacante?

Claro que a gente tem essa preocupação em estar no mercado e atento, dentro de uma realidade econômica do clube. Claro que a gente analisa o mercado todo e vê a possibilidade. Mas eu acho que tudo com muita tranquilidade, com muita serenidade, sabemos da responsabilidade. A gente vai ao mercado no momento certo, para poder encaixar. Não é tão simples assim você trazer um atleta. Você tem que encaixar diversos fatores, principalmente a questão financeira, que é a preocupação de todos nós nesse momento.

Substituir Pedrinho

Tenho conhecimento das transações. A gente sabe da carência da perda do Pedrinho, a gente está atento ao mercado. Mas esbarra em diversos fatores para trazer novo atleta. Principalmente, a questão financeira. Existe a competição normal de outros clubes, e a gente está na briga pela grandeza do Vitória, mas a gente tem esse cuidado. A gente tem que dar para esse grupo que está aqui. Eu tenho que enaltecer o trabalho desses atletas da comissão, do estafe, de todos aqui. Isso tem sido fundamental para esse recomeço que a gente tem nesse segundo turno. E que a gente continue assim nessa crescente, que é isso que vai tirar o Vitória dessa situação.

Perder jogadores

Em relação à perda de outros atletas, é claro que, a partir do momento que os nossos atletas estão na vitrine, a gente corre o risco. Porém, a gente tem trabalhado internamente para sempre fazer o melhor para o Vitória. E qualquer coisa que por ventura venha a acontecer, a gente está preparado para, no caso de uma venda, de uma entrada de recurso financeiro, a gente poder sair ao mercado e trazer a peça do nível que a gente venha a perder.

Carlos Eduardo renovou?

Carlos renovou, estendeu seu vínculo com o clube, se eu não me engano, até o final de 2024.