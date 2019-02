Negociado pelo Vitória, Lucas Ribeiro embarca para a Alemanha

View this post on Instagram

Fala, pessoal. Venho por meio dessa mensagem para dizer que meu ciclo no Vitória chegou ao fim. Cheguei no clube com 16 anos, e em pouco mais de três anos pude evoluir como profissional e como pessoa, graças ao carinho, suporte e auxílio que o clube sempre me deu. Me despeço com um aperto no coração, foi o clube que me abriu as portas, me projetou no futebol, e que nunca virou as costas pra mim, sempre me dando oportunidade, ajudando a mim, a minha família. Saio de cabeça erguida, feliz com o carinho dos torcedores, com o apoio que me deram ao longo desses anos. Peço desculpas caso eu tenha feito alguma coisa que decepcionou vocês, todos erram, e eu reconheço meus erros. Obrigado a todos que conviveram e viveram comigo esses anos aqui, todos os funcionários, todas as comissões técnicas que eu pude trabalhar, meus companheiros. Saio com a certeza de que levarei todos no peito. Parto para um novo desafio, mas estarei ligado e acompanhando o Vitória. Obrigado a todos, e estamos juntos Leão!