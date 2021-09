Nelson Piquet é alvo de piadas e críticas ao virar motorista de Bolsonaro

O tricampeão mundial de Formula 1, Nelson Piquet, virou alvo de memes e críticas ao aparecer dirigindo o Rolls-Royce que levava o presidente Jair Bolsonaro para o ato em que fez ameaças a ministros do STF no feriado do dia da Independência.

Após pilotar os pés de bode Brabham, Lotus e Benneton, Nelson Piquet se despede da carreira pilotando o Rachadinha Móvel, último degrau de uma decadência sem bandeirada — frozen margarita (@willmummy) September 7, 2021 O veículo conduzido por Piquet é o Rolls-Royce Silver Wraith de 1952 mantido pelo Ministério da Defesa. Nelson Piquet virou uber? — Oscar Filho (@OscarFilho) September 7, 2021 Teve quem lembrou do ex-piloto Ayrton Senna, rival de Piquet nas pistas. Quem nasceu Nelson Piquet, nunca chegará a Airton Senna . pic.twitter.com/fqDrw0grvw — RASPUTIN DE CARVALHO (@RASPUTINDECARV1) September 7, 2021 "Eu já vi Piquet pilotando um carro com 400 cavalos, mas com 1 burro é a primeira vez." @palmeriodoria pic.twitter.com/9Cs5pD75iC — Marco Santo (@macsanto787) September 7, 2021 O jornalista José Trajano criticou o presidente Bolsonaro e chamou Piquet de 'canalha e cafajeste'. O jornalista e apresentador Felipe Andreoli chamou Piquet de 'idiota' por participar do ato contra ministros do Supremo. eu tb. que merda. que idiota — @andreolifelipe (@andreolifelipe) September 7, 2021