Nem Manu, nem Thelma: saiba os participantes mais comentados do BBB20

A médica Thelma Assis, a influenciadora Rafa Kalimann e a cantora Manu Gavassi foram as finalistas do reality show do Big Brother Brasil 20 (BBB 20), encerrado na madrugada desta terça-feira (28). Mesmo com a repercussão da final do programa nas redes sociais, elas foram derrotadas pelo ator Babu Santana e pelo arquiteto Felipe Prior no ranking dos participantes mais citados pelos fãs do programa na web, segundo o site Notícias da TV.

Um relatório divulgado pelo Twitter revelou que a atração da Globo estimulou mais de 271,4 milhões de publicações em todo o mundo. O resultado foi dez vezes maior que os números da temporada passada, que totalizou 23,2 milhões de menções.

Entre os brothers mais falados, Babu lidera o ranking, seguido por Prior. Manu, Gizelly Bicalho e Rafa completam a lista dos cinco principais participantes debatidos pelos internautas. A campeã Thelma ocupa a sexta posição neste ranking dos mais comentados nas redes.

Porém, o pico de comentários sobre o programa ocorreu durante a final da disputa. Na sequência, a saída do arquiteto e a formação do Paredão entre Flayslane Raiane, Babu e Marcela Mc Gowan.

Na lista dos famosos que mais se engajaram na disputa, Bruna Marquezine aparece em quinto lugar, seguida por Valesca Popozuda e Bruno Gagliasso. A ativista Stephanie Ribeiro encabeçou esse ranking.

O site informou que a rede social não informou se, na lista das postagens sobre Prior, estão inclusos os comentários sobre as denúncias de estupro contra o ex-brother, que também conquistaram repercurssão nas redes sociais.