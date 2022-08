Neoenergia Coelba contrata mulheres formadas na escola de eletricistas da companhia

A Neoenergia Coelba, em parceria com o SENAI, realizou, nesta quarta-feira (3), a formatura de mais uma turma da Escola de Eletricistas da companhia. Desde a lançamento da escola na Bahia, em 2017, já são mais de 164 novas eletricistas formadas. Desse total, 123 foram contratadas pela distribuidora. Esse número aumentou hoje, com o anúncio da contratação de 21 formandas que concluíram no último mês o curso de capacitação.

As novas contratadas entram para um time que já conta com mais de 200 eletricistas na operação da distribuidora em todo estado. Nos últimos dois anos, o número de mulheres atuando como eletricista aumentou mais de 400%. Em 2019, a Neoenergia passou a disponibilizar turmas exclusivas e reservar parte das vagas da Escola de Eletricistas para o público feminino. Quatro turmas exclusivas foram montadas e concluídas.

Ex-aluna da escola e hoje eletricista da Neoenergia Coelba, em Lauro de Freitas, Valdirene dos Anjos, 37 anos, teve a vida transformada com a formação no curso. “Com frequência sou abordada pelos clientes que ficam, de certa forma, impressionados com uma mulher no alto de um poste realizando um serviço de manutenção. Além de trabalhar para levar energia de qualidade aos clientes, minha atuação também mostra que mulheres podem estar onde elas quiserem”, avalia a eletricista.

A ampliação das oportunidades para mulheres está alinhada ao compromisso da Neoenergia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o de número 5, sobre igualdade de gênero. O objetivo da companhia é ter uma elevação progressiva de mulheres em seu quadro de colaboradores.

"Queremos que, cada vez mais, elas passem a integrar o nosso quadro de colaboradores. Acreditamos que essa capacitação tem um papel fundamental na geração de trabalho e renda, abrindo oportunidades para o desenvolvimento feminino", ressalta Régia Barbosa, superintendente de Desenvolvimento Organizacional e Cultura da Neoenergia.

O curso da Escola de Eletricistas é oferecido também nos estados das outras distribuidoras da Neoenergia em Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. “Temos o compromisso de aumentar a participação de mulheres no setor elétrico e nas nossas distribuidoras. Acreditamos que podemos estimular a força feminina no mercado profissional, oferecendo qualificação completa e boas oportunidades, além de inspirar outras iniciativas nesse sentido”, afirma Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia. O executivo participou da formatura da turma nesta quarta-feira (3), na sede do SENAI Dendezeiros, onde o curso foi realizado.