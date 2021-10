Neta de Mussolini conquista o maior número de votos e é reeleita vereadora de Roma

Rachele Mussolini, de 47 anos, neta do ditador fascista Benito Mussolini, foi eleita como vereadora de Roma com o maior número de votos individuais, segundo a apuração dos votos, que chegou a 97% das urnas, nesta quarta (6). As eleições municipais foram realizadas no domingo e na segunda-feira, (3 e 4)..

Candidata pelo partido de extrema direita Fratelli d'Italia (FDI), ela concorreu para um segundo mandato como vereadora e obteve mais de 8,2 mil votos, garantindo assim o cargo.

Mesmo com a aparente popularidade, Rachele Mussolini afirma que o nome da sua família não influenciou no resultado da eleição. "A pessoa é mais importante do que seu sobrenome, por mais pesado que seja", disse ao jornal "La Repubblica".

"Tenho muitos amigos de esquerda", disse ainda a filha de Romano Mussolini, o quarto filho do ditador fascista, falecido em 2006.