Netflix anuncia as principais estreias para 2023

A Netflix divulgou nesta quarta (18) uma pequena prévia dos principais lançamentos da plataforma para 2023. A Entre os títulos mais badalados estão Resgate 2, com Chris Hemsworth, The Killer, novo filme de David Fincher, e Rebel Moon, sci-fi do diretor Zack Snyder.

Veja o vídeo abaixo:

Alguns destaques do trailer:

Luther: O Cair da Noite - 10 de março

O filme colocará o DCI John Luther (Idris Elba) contra uma ameaça dupla. Andy Serkis também está na produção e será o gênio do crime que o policial deve encontrar, enquanto Cynthia Erivo funcionará como uma detetive rival, além de lidar com as consequências de suas ações na última temporada. Luther, criada em 2010, sempre teve um longo hiato entre suas temporadas, mas depois da quinta temporada em 2019, a BBC não renovou a série. Elba faz campanha para realizar um filme do personagem pelo menos desde 2018.

Mistério no Mediterrâneo 2 - 31 de março

Adam Sandler e Jennifer Aninston retornam como um casal que parte de férias e acaba se vendo no meio de um mistério de assassinato digno de Agatha Christie. Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma e Zurin Villanueva são as novas adição do longa. Os atores Adeel Akhtar e John Kani, que estão presentes no primeiro longa, também retornarão na sequência.

Resgate 2 - 16 de junho

Lançado em 2020, a história do primeiro Resgate se passa em Bangladesh, quando o mercenário do mercado negro Tyler Rake (Chris Hemsworth) luta para sobreviver durante uma missão para resgatar o filho sequestrado de um chefe do crime internacional. O veterano do mundo de dublês Sam Hargrave, diretor do primeiro filme retorna para comandar a continuação. Detalhes da história da sequência estão em sigilo.

Heart of Stone - 11 de agosto

Gal Gadot estrela o filme, descrito como uma "versão feminina de Missão: Impossível." O roteiro é escrito por Greg Rucka (The Old Guard) e Allison Schroeder (Estrelas Além do Tempo) com Tom Harper (Peaky Blinders) dirigindo. Alia Bhatt (RRR), Jamie Dornan (50 Tons de Cinza), Sophie Okonedo (Morte no Nilo), Matthias Schweighöfer (Army of the Dead), Jing Lusi (Podres de Rico) e Paul Ready (The Terror) completam o elenco da produção.

Pain Hustlers - 27 de outubro

Emily Blunt e Chris Evans estrelam o filme de David Yates. (Harry Potter). A história acompanha Liza Drake (Blunt), que deixou o ensino médio buscando uma vida melhor para si e para sua filha. Ela consegue um emprego numa startup farmacêutica num shopping e com sua dedicação e charme leva a empresa ao sucesso. Consequentemente, ela se vê no meio de uma conspiração criminal.

The Killer - 10 de novembro

Protagonizado por Michael Fassbender , o filme de David Fincher a adaptação dos quadrinhos franceses de mesmo nome, escrito por Alexis Nolent . A trama segue um assassino de sangue frio que começa a ter uma crise psicológica em um mundo moralmente desprovido e tenta escapar das ramificações políticas que os seus assassinatos o causaram. The Killer serve como reunião de Fincher com Andrew Kevin Walker, roteirista de Seven: Os Sete Crimes Capitais. Tilda Swinton e a brasileira Sophie Charlotte completam o elenco.

Leave the World Behind - 8 de dezembro

Dirigido por Sam Esmail (Mr. Robot), a história gira em torno de duas famílias, estranhas uma para a outra, que são forçadas a se unir durante um fim de semana onde tudo dá errado por causa de um blackout misterioso. Julia Roberts e Ethan Hawke formam um casal, enquanto, Mahershala Ali e Myha'la Herrold fazem pai e filha.

Rebel Moon - 22 de dezembro

Rebel Moon é escrito e dirigido por Zack Snyder com inspiração em Star Wars e Akira Kurosawa Sofia Boutella (Kingsman) será a estrela do filme, que tem Charlie Hunnam (Círculo de Fogo), Djimon Hounsou (Guardiões da Galáxia), Doona Bae (Sense8) no elenco. A história acompanha uma colônia pacífica nas beiras da galáxia ameaçada pelo exército do tirano Balisarius. Uma jovem (Boutella) do grupo é enviada para planetas vizinhos para procurar guerreiros e montar uma defesa.