Netflix anuncia competição real por dinheiro baseada em Round 6

A Netflix anunciou nesta terã (14) que Round 6 não é mais só ficção. A plataforma vai lançar um reality show baseado na premissa da série, intitulado Squid Game: The Challenge, em que 456 jogadores vão competir numa série de jogos por uma fortuna em dinheiro: exatamente US$ 4,56 milhões. A novidade foi revelada num evento de mídia, o Banff World Media Festival.

Veja o vídeo de lançamento do programa:

"'Round 6 conquistou o mundo com a história cativante e imagens icônicas", disse Brandon Riegg, vice-presidente de séries documentais e sem roteiro da Netflix. "Somos gratos por seu apoio, enquanto transformamos o mundo fictício em realidade nesta competição massiva e de experimento social. Os fãs da série dramática entrarão em uma jornada fascinante e imprevisível enquanto nossos 456 competidores do mundo real navegam na maior série de competição de todos os tempos, cheia de tensão e reviravoltas, com o maior prêmio em dinheiro de todos os tempos no final.", completou.

A Netflix afirma que o valor do prêmio é o maior já pago na história da TV - embora o X Factor já tenha oferecido contratos de gravação no valor de US$ 5 milhões - e que o programa também possui a maior quantidade de competidores já reunida num reality show.

O programa terá 10 episódios - um a mais que na série. As inscrições já estão abertas para todos os interessados no site SquidGameCasting.com. A Netflix está procurando concorrentes de todo o mundo, mas eles devem falar inglês, apesar da série original ser falada em coreano. A estreia ainda não foi marcada

As instruções de jogo serão dadas por um alto-falante e cada jogador precisa ser capaz de entender o que está sendo dito. Se o programa for bem sucedido, versões em outros idiomas poderão ser produzidas, assim como já aconteceu com outros reality shows da plataforma.

Os desafios serão inspirados na série mas haverá diferenças e adições para pegar os jogadores desprevenidos. As gravações vão acontecer no Reino Unido numa co-produção entre o Studio Lambert ("The Circle") e The Garden ("24 Hours in A&E"), que faz parte do ITV Studios.

