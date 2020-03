Netflix vai reduzir qualidade da transmissão no Brasil

O alto número de acessos à Netflix por conta do confinamento fez com que o serviço de streaming divulgasse que irá reduzir a qualidade da transmissão no Brasil. O objetivo da prática, segundo o Estadão, é evitar a sobrecarga de redes.

Adotada na União Europeia na última semana, a medida começará a ser posta em prática no País na noite desta segunda-feira (23) e chegará a todos os usuários do serviço no território nacional em no máximo dois dias.

Segundo comunicado da empresa, porém, não haverá restrição quanto a transmissão em determinadas resoluções – usuários que assistem vídeos em Ultra HD (4K) ou altíssima definição (Full HD, 1080p) continuarão a ter acesso a essa qualidade de vídeo. O que a empresa fará, no entanto, é reduzir as taxas de bits utilizadas na transmissão.

“Em circunstâncias normais, fazemos diferentes transmissões simultâneas de um único título em cada resolução. O que faremos agora é remover as faixas de frequência com maior fluxo de dados”, diz Ken Florance, vice-presidente de entrega de conteúdo da Netflix, em comunicado enviado pela empresa ao Estadão.

A política de transmissões simultâneas é uma das ferramentas que o serviço encontrou para evitar que os vídeos 'travem' ou 'engasguem' durante a exibição. “Quem é muito ligado em qualidade de vídeo pode perceber uma pequena queda na qualidade de cada resolução, mas a entrega ainda será na resolução pela qual o usuário pagou.”

Com as medidas, que inicialmente serão válidas por 30 dias para todo o território nacional, a Netflix pretende reduzir em 25% o seu tráfego de internet. Junto de outros sites de vídeo, como Amazon Prime e YouTube, a empresa é uma das maiores responsáveis pelo fluxo de informações na rede atualmente.