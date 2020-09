Neto anuncia convocação de 98 candidatos aprovados em concurso da prefeitura

O prefeito ACM Neto anunciou nesta terça-feira (22) a convocação de 98 candidatos aprovados em um concurso municipal feito no ano passado. Neste chamamento, cinco cargos estão incluídos. Outros três estão sob análise e os demais por enquanto não serão chamados. As convocações são para vagas titulares.

Neto explicou que a situação estava travada por conta de medidas anunciadas em abril pelo Ministério da Economia para conter gastos com funcionalismo público. Houve, contudo, uma mudança de interpretação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em relação às convocações.

"Se houvesse a vaga real anterior, mesmo que fosse anterior à lei complementar, então poderia ser provida", explicou Neto, durante inauguração de uma geomanta em Boa Vista do Lobato. "Pedi que a Procuradoria Geral do Município analisasse essa nova interpretação para chegar a uma conclusão do que seria possível ou não chamarmos", disse. "Nem todas as carreiras podem ser chamadas, porque esbarram na proibição da lei".

Portanto, serão convocados os seguintes cargos:

Agentes da Guarda Civil - 50 vagas

Agentes de trânsito e transporte - 30 vagas

Servidores da Salvamar - 10 vagas

Fiscais de serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) - 3 vagas

Agentes de fiscalização na Secretaria Municipal de Fiscalização (Semop) - 5 vagas

Estão sob análise convocações para assistente social e psicólogos (50 vagas), engenheiro civil e arquiteto. Os nomes dos convocados devem sair na próxima edição do Diário Oficial do Município.