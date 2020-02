Neto não vai ao Ilê, mas ressalta investimentos no Curuzu

O prefeito ACM Neto destacou os investimentos da Prefeitura de Salvador no Ilê Aiyê nos últimos anos, mas explicou que não poderá participar da saída do bloco afro porque há uma coincidência com a saída do Psirico, comandado por Márcio Vitor, na Barra.

“Nós estamos apoiando diversos blocos afro e o Ilê está tendo um apoio extraordinário da Prefeitura este ano. Eu já não vou há dois anos por conta da dificuldade de conciliar tudo, mas nosso apoio não acontece apenas no dia de hoje, com a saída do bloco. Nosso apoio acontece no decorrer do ano inteiro. O Bloco é parceiro nosso, Vovô do Ilê é parceiro nosso”, ressaltou o prefeito neste sábado (22) à tarde, durante uma entrevista coletiva no centro de imprensa da Prefeitura, no Campo Grande.

“Eu não vou porque, vocês sabem, todo ano eu saio no Psirico. Este ano coincidiu os horários. A partir das 19h eu estarei no trio do Psirico e isso deve acabar por volta das 23h”, calculou.

Neto lembrou ainda que a prefeitura vem tocando um projeto de requalificação no Curuzu, sede do Ilê.

“Estamos com uma obra fantástica no Curuzu, que vai mudar a cara do bairro quando estiver concluída, passando exatamente na porta do Ilê. Trata-se apenas de uma questão de agenda”, disse.

Segundo Neto, o vice-prefeito Bruno Reis vai avaliar a possibilidade de representar o município na saída do Ilê. “Talvez Bruno vá lá. A gente está se dividindo, eu vou em um local e ele vai em outro, porque assim a gente multiplica a presença da Prefeitura”, explicou.

Política

Questionado sobre questões relacionadas à política, o prefeito desconversou. “Eu confesso que estou tão atarefado com as obrigações do Carnaval, que não tenho tido tempo para discutir política, nem mesmo a política municipal de Salvador”, destacou.

Na próxima segunda-feira, o governador de São Paulo, João Dória, deve desembarcar em Salvador para curtir a folia baiana. “Eu tenho a informação de que o governador de São Paulo chega na segunda-feira, no fim do dia, e passa a terça-feira em Salvador. Ainda não sei detalhes da programação dele, mas certamente, caso ele venha, em algum momento nós nos encontraremos”, destacou o prefeito.

Outro nome de expressão nacional que deve passar o Carnaval na capitão baiana é o vice-presidente, general Hamilton Mourão. Mas este deverá passar longe dos circuitos da festa, segundo o prefeito. A previsão é que Mourão fique na Base Naval de Aratu, desfrutando da praia de Inema. “O vice-presidente é sempre muito bem-vindo e, caso queira curtir a festa, como fazemos com todas as autoridades, independente de partido político, será recebido por mim e por todas as pessoas. Mas pelo que eu sei não há nenhuma programação de Carnaval. Ele veio para descansar e deve permanecer lá em Inema”, disse Neto.

Apesar de algumas conversas, “entre um trio e outro”, o prefeito disse que prefere deixar a política para outros momentos, longe do Carnaval. “Entre um trio e outro, a gente acaba de vez em quando trocando ideias, é normal. Mas o foco não é política. Vocês sabem de minha parte o quanto eu fico mergulhado no acompanhamento da estrutura da festa”, lembrou.