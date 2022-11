Neymar dará presente à Bolsonaro caso receba o hexa na Copa do Mundo; saiba qual

Durante a campanha das eleições de 2022, o jogador Neymar prometeu festejar o primeiro gol na Copa do Mundo do Catar fazendo uma homenagem ao presidente Jair Bolsonaro (PL). O craque do Paris Saint-Germain demonstrou total apoio ao candidato à reeleição que foi derrotado nas eleições deste ano.

O camisa 10 da seleção brasileira deve entregar ao presidente uma das camisas que vai usar durante os jogos do Brasil no Catar, como forma de agradecimento aos anos que comandou o país.

A promessa inicial de Neymar era fazer o símbolo 22, número do partido de Bolsonaro durante a reeleição. Porém, pelo regulamento da Copa, o jogador poderia ser punido pela manifestação política: "A exibição de mensagem política, religiosa ou pessoa ou slogans de qualquer natureza ou linguagem ou forma por jogadores e oficiais (árbitros e técnicos) é proibido. A regra do futebol, em seu artigo 4º, também tem veto a mensagens políticas religiosas ou pessoais", diz código.

Para o time ou jogador que desobedecesse à regra, as punições previstas podem levar a processo disciplinar, multa ou suspensão.

Entretanto, em meio a várias polêmicas em torno das regras do Catar, a Fifa proibiu manifestações políticas durante os jogos. Mas o jogador Manuel Neuer, da Alemanha, entrou com uma chuteira no jogo com as cores do arco-íris, só que de forma bem discreta. A seleção alemã posou para a foto oficial tapando a boca, em referência às proibições das manifestações durante os jogos.