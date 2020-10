Neymar fala sobre Marquezine e diz com quais famosas já ficou; vídeo

Neymar não escondeu o jogo durante a brincadeira do 'pego, penso ou passado' no canal de Matheus Massafera. Sincero, o craque do PSG e da Seleção Brasileira revelou quais foram as famosas com quem já ficou.

Ao ser questionado se havia saído com Giovanna Lancellotti, o atacante disse que sim, mas que hoje em dia são amigos. Matheus chegou a perguntar se ele ficaria com ela novamente e o craque respondeu: "Pego de novo. Ela vai ficar puta comigo, mas vou deixar só para ela ficar brava", disse.

Ele também assumiu que já beijou a DJ Bárbara Labres, MC Mirella e Anitta. "Anitta é minha amiga, a gente já se pegou. Hoje não mais, a gente ficou amigo", revelou.

Ele também afirmou que pegaria a influencer Vivi, mas que gosta dela apenas como amiga. "Estou ficando velho. Já foi esse negócio de sair pegando. Acabou", pontuou Neymar.

Quando questionado se trocaria beijos com Cléo Pires, Neymar não titubeou. "Cleo é clássica. É sonho desde criança. Pego", explicou.

A reação de Neymar quando foi questionado sobre a ex-namorada, Bruna Marquezine, deixou os fãs animados nas redes sociais. "Pô! Essa aí não tem "p" na resposta para ela. Já amei, já foi", explicou ele. Eles começaram a se relacionar em 2012, mas em 2018 o casal terminou o namoro.

Assista: