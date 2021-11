Neymar fica com Mariana Rios em festa e manda flores no dia seguinte

Segundo o jornal Extra, foi nos braços de Mariana Rios que Neymar comemorou a classificação da seleção brasileira para a Copa do Qatar. Eles teriam 'ficado' na última sexta-feira (12), no bar Santo Cupido, em São Paulo, em uma festa promovida pelo próprio craque. A celebração aconteceu depois da vitória do Brasil contra Colômbia.

De acordo com a publicação, no dia seguinte, o jogador mandou flores para a casa de Mariana. Nos Stories, a atriz mostrou que recebeu um buquê enorme, mas não contou quem mandou.

(reprodução Instagram)



Vale lembrar que o craque do PSG está em um relacionamento com Bruna Biancadi. No entanto, os dois possuem uma relação aberta, ou seja, cada um pode ficar com quem quiser.