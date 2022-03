Neymar ganha mais que Messi e Mbappé; veja os salários do Francês

Apesar de não viver grande fase com a camisa do Paris Saint-Germain, Neymar ainda goza de prestígio com a diretoria do clube parisiense. Ao menos é o que indicam as cifras destinadas ao brasileiro, que recebe o maior salário no futebol francês. A informação foi divulgada nesta terça-feira (22) pelo jornal esportivo L'Équipe e a rádio pública France Info.

Segundo a publicação, o craque brasileiro recebe mensalmente o salário bruto de 4,1 milhões de euros (cerca de R$ 22,4 milhões). Logo atrás de Neymar aparecem outros dois jogadores do PSG no Top 3: o argentino Lionel Messi, com 3,375 milhões de euros (R$ 20,3 milhões), e o francês Kylian Mbappé, com 2,22 milhões de euros (R$ 12 milhões).

O ex-camisa 10 do Barcelona recebe um salário líquido de 25 milhões de euros anuais (R$ 137,1 milhões), o que faz com que o atacante supere a barreira dos 30 milhões de euros brutos por ano (R$ 164,5 milhões). Isso significa que, a cada temporada, o salário de Messi é praticamente o mesmo de Neymar.

Após o trio de estrelas do setor ofensivo do PSG, aparece o zagueiro brasileiro Marquinhos e o volante italiano Verratti, com 1,2 milhão de euros cada (R$ 6,5), fechando o top 5.

Em seguida, estão o lateral-direito marroquino Achraf Hakimi, contratado em junho do passado para resolver o problema do setor, com 1,08 milhão de euros (R$ 5,85 milhões); o goleiro costa-riquenho Keylor Navas, atualmente na reserva, com 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões), e o meia argentino Ángel di María, recebendo 950 mil euros (R$ 5,1 milhões).

O PSG conta ainda com 21 atletas no Top 30 entre os mais bem pagos do Campeonato Francês. O clube, que tem um fundo soberano do Catar como proprietário, paga salários médios mensais de 990 mil euros por temporada. No ano passado, o valor era de 800 mil euros.

O Olympique de Marselha é o segundo clube com elenco mais bem pago, com média mensal de 226 mil euros.

Os dois jogadores que não são do PSG e que têm os maiores salários do Campeonato Francês pertencem ao Monaco. O atacante francês Wissam Ben Yedder, que recebe 650 mil euros brutos por mês, e o meia espanhol Cesc Fábregas, com 600 mil euros.

No feminino, a atacante Kadidiatou Diani, do Paris Saint-Germain, é a mais bem paga do futebol francês, recebendo 37 mil euros (R$ 202,9 mil) brutos por mês, 111 vezes menos do que Neymar.

Confira o Top 20 dos maiores salários do futebol francês: