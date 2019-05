Neymar leva susto ao conhecer Will Smith e se emociona; veja vídeo

Neymar levou um susto nesta quarta (8) ao conhecer o ator Will Smith. Neymar estava destraído, falando ao telefone, quando foi surpreendido pela entrada do ator norte-americano na sala. Will Smith ri bastante diante da reação emocionada do jogador.

Neymar publicou o vídeo do encontro e também imagens dos dois. “Um dos melhores dias da minha vida. Um prazer te conhecer, Will Smith, você é o melhor”, escreveu o jogador ao também compartilhar a imagem do encontro.

Will Smith e Neymar (Foto: Reprodução)