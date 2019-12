Neymar, Medina, MC Rebecca e mais: veja quem Anitta beijou em 2019

No ano em que lançou um álbum chamado Kisses (beijos, em tradução livre) e abriu o jogo sobre sua bissexualidade, a cantora Anitta deu o que falar no quesito pegação. Por mais que tenha passado alguns meses namorando Pedro Scooby, ela mesma fez questão de falar diversas vezes que 'não perdeu tempo em 2019'.

De Neymar a MC Rebecca, passando por alguns parceiros musicais como Vitão e MC Cabelinho, a cantora abriu mão do beijo técnico e uniu o útil ao agradável. Sem papas na língua, até brincou sobre uma possível participação no reality De Férias com o Ex: "O meu não ia caber numa temporada só, né?

Na média (pelo menos do que foi divulgado publicamente), Anitta beijou mais de uma boca por mês neste ano, segundo o portal Uol. O site aproveitou e listou as 'bocas' que a poderosa beijou em 2019. Vale ressaltar que isso é o que a cantora divulgou até agora.

Ronan Carvalho

Anitta e Ronan

(Foto: Reprodução/Instagram/@anitta)

Anitta começou o ano namorando com Ronan Carvalho. Ela e o empresário estavam juntos há cerca de três meses, mas só assumiram o romance em janeiro. O relacionamento, porém, acabou antes do Carnaval. Meses depois, o ex de Anitta hoje está noivo de outra cantora, a funkeira Pocah.

Neymar

(Foto: Imagem: Daniel Pinheiro/AgNews)

Recém-solteira, Anitta aproveitou um único dia de folga durante o Carnaval e causou na Sapucaí. A cantora chegou para assistir aos desfiles do Rio ao lado de Neymar e Gabriel Medina. A cantora pop e o jogador de futebol trocaram beijos em uma área reservada do camarote, onde Anitta diz também ter beijado outras bocas.

Neymar, Anitta e Nadine (mãe do jogador): no Twitter, seguidores afirmam que a cor da boca de Neymar estava com o mesmo tom de batom usado por Anitta

(Foto: AFP)

Gabriel Medina

Neymar deu uns beijinhos em Anitta no camarote, mas foi o surfista Gabriel Medina quem seguiu para a casa da cantora. Depois de aparecer nos Stories de Anitta beijando o cão Plínio, o surfista e a cantora admitiram que rolou pegação naquela noite. O clima se estendeu até depois do Carnaval e Anitta e Gabriel Medina chegaram a ser vistos juntos em outras ocasiões, mas nunca assumiram nada sério.

Anitta, Neymar e Gabriel Medina

(Foto: Reprodução/Instagram)

Otávio Barros

Anitta também viveu um breve romance com Otávio Barros, conhecido como Tato. Uma foto em clima de romance dos dois caiu na internet e fontes revelaram ao site Uol que a poderosa tinha conhecido o empresário ainda antes do Carnaval, mas que o namoro não vingou. O clique teria sido feito em Aspen, onde Anitta está atualmente passando férias de fim de ano com a família.

Anitta e Otávio Barros

(Foto: Reprodução/Instagram/garotxdoblog)

Pedro Scooby

Anitta e Pedro Scooby

(Foto: Reprodução/Instagram)

Em maio, Anitta pegou todo mundo de surpresa ao anunciar o namoro com Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani. Após o casal ter sido fotografado por brasileiros durante uma viagem, a cantora assumiu o romance. A relação durou quatro meses e rendeu muitas polêmicas com a ex do surfista, que deixava clara sua insatisfação com o novo relacionamento do pai dos filhos dela. O romance da cantora e do surfista rendeu muitas manchetes, mas Anitta acabou o namoro em setembro, antes do Rock in Rio.

Vitão

(Foto: Reprodução)

Em outubro, Anitta e Vitão lançaram a música e o clipe de Complicado. No vídeo, os cantores trocam carícias e beijos "de verdade", como o próprio cantor admitiu. Apesar de não terem namorado, os dois ainda trocaram beijos em alguns shows e apresentações conjuntas, mas a pegação não passou disso.

PK

(Foto: Reprodução/Instagram)

O funkeiro PK explodiu neste ano e chegou a ir a uma festa na casa da cantora. Anitta revelou de forma inusitada que já tinha beijado ele em um jogo no canal de Matheus Mazzafera no YouTube. Ela foi sincerona quando perguntada sobre PK. "Quem é esse?", rebateu. A produção do canal cantou então o refrão do hit Quando A Vontade Bater, e ela respondeu: "Já peguei. Eu não sabia que era? Tem vários PKs! Já beijei! Só beijo!", justificou.

MC Rebecca

Anitta e MC Rebecca

(Foto: Reprodução/Instagram)

Os boatos de que Anitta e MC Rebecca se pegavam já corriam há meses, mas a cantora só admitiu recentemente que beijou algumas vezes a boca da amiga, hoje uma de suas parcerias na música Combatchy. Apesar da troca de saliva, que também rolou na festa de lançamento da música, Anitta diz que não considera beijo como uma ficada. "Ela disse que 'beijo não conta', e eu falei 'tá bom'. Também acho...", comentou a cantora em entrevista para Matheus Mazzafera, sobre o acordo entre ela e Rebecca.

Ohana Lefundes

(Foto: Reprodução/Instagram)

Com Ohana Lefundes a situação é diferente de Rebecca. Integrante do balé de Anitta, a bailarina fica de vez em quando com sua chefe. "Não estou tendo relacionamento, mas, eu e ela, a gente se curte há muitos anos. Ela está no meu balé há mais de três anos e desde sempre quando rola, rola", contou a cantora em entrevista ao programa TV Fama.

Caio Cabral

(Foto: Reprodução/Instagram)

Anitta está oficialmente solteira, mas desde novembro o modelo Caio Cabral tem sido apontado como o novo affair da cantora. O rapaz de 22 anos, que luta jiu-jitsu, já apareceu nos Stories da cantora segurando o cachorro Plínio e de relance em um vídeo em que a cantora e toda sua família montam a árvore de Natal na mansão dela no Rio de Janeiro.

MC Cabelinho

(Foto: Reprodução/YouTube)

Anitta apareceu neste mês em cenas quentes com o cantor e ator MC Cabelinho no clipe de Até O Céu. A música e o vídeo mostram a relação de um casal comum, com cenas de intimidade como sexo matinal e o casal dividindo um banheiro, além de várias cenas na praia destacando o bumbum da cantora. Os closes mostram que de técnico os beijos não tiveram nada.

Monica Naranjo

Anitta beija entrevistadores

(Foto: Reprodução/YouTube)

Em ao menos duas entrevistas para divulgar seu trabalho no exterior, Anitta entrou no clima e trocou selinhos com seus entrevistadores. Em abril, no Billboard Latin Music Awards, em janeiro, a brasileira deu uma bitoca em um repórter no tapete vermelho da premiação. Mais recentemente, em novembro, a boca escolhida foi a de Monica Naranjo, espanhola que tem um canal no YouTube que fala de sexo e vida íntima.

Bônus: ela tentou, mas não rolou

Kevinho

De acordo com o portal Uol, Anitta bem que tentou, mas a boca de Kevinho ela ainda não beijou. Em fevereiro, ambos estavam solteiros e gravaram o clipe de Terremoto. Em maio, eles foram juntos para o casamento de Carlinhos Maia. Mas, por mais que Anitta tenha tentado, o amigo a manteve na friendzone. A própria cantora admitiu as investidas em seu programa no Multishow. "Eu já tentei pegar Kevinho e tomei um 'tocão'. Já dei em cima dele, e não rolou. Fiquei tentando dar em cima dele por horas. Falei até o número do quarto em que eu estava..."

Ester Expósito

Outro crush de Anitta é Ester Expósito, a Carla de Elite. A cantora chegou a pedir a atriz espanhola em casamento em um comentário no Instagram e recebeu um sim como resposta. Depois, elas se encontraram em uma premiação na Espanha, mas aparentemente nada rolou, apenas provocações. "Eu e, espero, minha futura namorada", escreveu Anitta ao postar uma foto com a nova amiga. "Eu já disse que sim", devolveu Ester, que até o começo do ano namorava Alvaro Rico, seu colega de elenco na série da Netflix.