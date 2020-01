Neymar Pai irritado e traição de Gabigol: Os bastidores da gravidez de Rafaella

Foto: Reprodução

Ao que tudo indica, Rafaella Santos, irmã de Neymar, está grávida de cinco meses de Gabigol. Apesar do longo período de gestação, mais próximo do parto do que na concepção, todos os lados da história preferem manter o silêncio e optam por não negar nem confirmar a gravidez.

O colunista Leo Dias apontou algumas razões para que o silêncio tenha sido a escolha feita até agora. O primeiro ponto é a reação que Neymar Pai teve ao saber da chegada do netinho, pois ele teria sido o "último a saber".

Além disso, Rafaella estaria tentando reatar o namoro com Gabigol, que terminou em dezembro. Entretanto, o colunista afirmou que a jovem deixou de lado a ideia após surgirem diversos boatos de traição, inclusive um suposto caso com a modelo Aline Riscado.

Gabigol também não está disposto a chamar Neymar de cunhado novamente, mas afirma que irá assumir o filho e todas as responsabilidades envolvidas.

Ganhando força

Alguns detalhes fizeram a gravidez da irmã de Neymar ganhar força nessas semanas.

Primeiro, uma sequência de stories postados por ela, com direito a foto com a barriga aparecendo, e uma uma fotografia da mãe com a legenda de que gostaria de ser uma mãe tão boa quanto.

Além disso, uma mudança de postura da assessoria da jovem chama a atenção. Quando as notícias surgiram em outubro, foram prontamente negadas. Agora, a versão é de que não irão comentar assuntos da vida pessoal da jovem.

Foto: Reprodução

"Nós respeitamos as questões familiares, ou seja, a vida pessoal de cada um dos nossos assessorados. E por isso, procuramos nos envolver o menos possível com fofocas e especulações. Caso tenha algo, a Rafaella se pronunciará de forma espontânea, como sempre fez", disse a representante da irmã de Neymar sobre a gravidez da jovem.

O assessor de Gabigol também mantém a mesma resposta de sempre: "Assuntos pessoais procuramos nos envolver o menos possível. Se tiver algum pronunciamento sobre o próprio jogador faria de forma espontânea, sem especulações e fofocas."