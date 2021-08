Neymar pai procura 'Dra. Bumbum' e aplica 'filtro do Instagram permanente'

Neymar pai resolveu dar um 'tapa' no visual e, após colocar lentes de contato nos dentes, submeteu-se a um processo de rejuvenescimento facial, para reduzir as linhas de expressão e rugas que acumulou durante seus 56 anos de vida. O procedimento deu ao rosto do famoso um aspecto de 'filtro do Instagram permanente'.

A escolhida para realizar o tratamento foi, de acordo com o jornal Extra, a farmacêutica estética Natasha Ramos, de São Paulo, conhecida como a “Doutora Bumbum” por ter desenvolvido um método que empina, arredonda e tonifica os glúteos de famosas como Claudia Raia.

O bumbum do pai de Neymar, no entanto, ficou sem ser tocado. O foco foi a face, que adquiriu um aspecto mais jovem graças à amenização dos 'sinais da idade'. As intervenções estéticas de são a base de ácido hialurônico, bioestimuladores, fios de sustentação, toxina botulínica e colágeno.

“Procuro deixar o paciente com a fisionomia mais natural possível, dando um aspecto mais jovem e sereno ao rosto”, explica Natasha em entrevista ao Extra. “Com o Neymar Pai, não foi diferente. Ele rejuvenesceu a aparência mantendo os traços naturais”.

O pai do atacante do Paris-Saint Germain não é a única celebridade a passar pelas mãos da farmacêutica. A especialista costuma atender artistas como Reynaldo Gianecchini e Paolla Oliveira, entre outros.