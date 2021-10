Neymar sente dores e desfalca o PSG na Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain anunciou nesta segunda-feira (18) que Neymar está fora do jogo contra o RB Leipzig, da Alemanha, nesta terça-feira (19), no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

De acordo com o clube francês, ele se reapresentou da seleção brasileira com dores musculares e não tem condições de atuar diante do rival alemão.

"Neymar Jr. tem sofrido de dores nos adutores desde o retorno da seleção nacional e precisará estender o período de tratamento por alguns dias antes de voltar ao normal com o time", revelou o clube em uma nota oficial divulgada nesta segunda-feira.

Neymar já tinha desfalcado o Paris Saint-Germain na última sexta-feira (15) pelo Campeonato Francês - vitória por 2x1 sobre o Angers, em Paris. O motivo, entretanto, foi o fato dele ter jogado um dia antes pela seleção brasileira na vitória sobre o Uruguai, em Manaus, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022

Além de Neymar, outros desfalques para a partida em Paris serão Leandro Paredes, que machucou o quadríceps enquanto estava com a seleção da Argentina, também em compromissos pelas Eliminatórias, e o centroavante Mauro Icardi, com problemas particulares. O zagueiro espanhol Sergio Ramos também segue se recuperando de lesão e ainda não fará a sua estreia com a camisa do clube.

"Sergio Ramos continua o treinamento individualizado sob o controle da equipe médica e de atuação por mais alguns dias com o objetivo de retornar ao treinamento coletivo", disse outro trecho do comunicado do time sobre a situação médica do elenco.

Com quatro pontos, o Paris Saint-Germain lidera o Grupo A depois de duas rodadas. Já o RB Leipzig perdeu seus dois compromissos e ocupa a lanterna da chave. No outro jogo do grupo, o vice-líder Brugge, da Bélgica, recebe o Manchester City.