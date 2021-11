Neymar vive relacionamento aberto com Bruna Biancardi e flerta com outras garotas

O pai segue on. Neymar está em um romance com Bruna Biancardi, iniciado em agosto, mesmo assim segue paquerando outras jovens através das redes sociais. Segundo o jornal Extra, a explicação é que o relacionamento dos dois é "aberto". Ou seja: os dois podem ficar com quem quiserem.

Biancardi segue tendo prioridade, com "passe livre" na mansão do jogador, em Paris, assistindo às partidas de futebol do atleta nos estádios e mantendo amizade com os parças do craque. A questão é que o jogador não se vê pronto para assumir e fechar o namoro.

Ainda segundo o jornal Extra, o jogador convidou diversas beldades para assistir o jogo da seleção brasileira contra a Colômbia, em São Paulo, na última quinta.

Muitas delas, Neymar nem conhece pessoalmente, mas passou a seguir, curtir e comentar recentemente no Instagram.