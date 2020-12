Nicette Bruno: 'Hemodiálise está fazendo efeito', diz Beth Goulart

A atriz Nicette Bruno, 87, segue internada com covid-19, Segundo informações do hospital divulgadas nesta terça-feira, 8, a atriz permanece "sedada, entubada, dependente de ventilação mecânica e realizando hemodiálise".



Sua filha, Beth Goulart, usou o Instagram para falar sobre a saúde de sua mãe: "O estado dela continua delicado. A hemodiálise está fazendo efeito, graças a Deus, mas temos que tomar cuidado e ter bastante paciência, resiliência, esperança e fé."

Nicette Bruno teve sua internação por covid-19 divulgada em 29 de novembro. No último sábado, 5, apresentou piora na função renal e passou a fazer hemodiálise. Seu quadro respiratório também havia tido uma "discreta melhora", o que não se repetiu nos dias seguintes.Confira a íntegra do boletim médico com o estado de saúde da atriz divulgado nesta terça-feira, 8.