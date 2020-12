Nicette Bruno sofre piora em quadro e está intubada, diz filha

A atriz Nicette Bruno, 87 anos, teve uma pequena piora no quadro de saúde, segundo informou nesta terça-feira (1º) a filha, Beth Goulart. Nicette está sedada e intubada no CTI de um hospital do Rio de Janeiro, com covid-19.

"Ontem ela teve uma ligeira piora. Foi necessário sedar e intubar. Tenho muita fé, essa doença é assim mesmo. É uma luta e vamos vencer essa luta. Ela está sedada, não está sentindo nada e vamos vencer essa luta", diz Beth, em vídeo postado nas redes sociais.

Ela pediu que os fãs e amigos rezem por Nicette todos os dias às 18h. "Vamos orar todos os dias até ela estar recuperada, sorrindo, com sua energia de luz e de vida que sempre teve e vai continuar tendo", continuou.

Nicette é mãe também da produtora Bárbara Bruno e do diretor Paulo Goulart Filho. Todos são frutos do casamento de 56 anos com o ator Paulo Goulart, morto em 2014.