Nicole Bahls e Marcelo Bimbi vencem Power Couple, da Record

Com 48,60% dos votos, Nicole Bahls e Marcelo Bimbi venceram na noite desta quinta-feira (25) a quarta edição do reality show Power Couple Brasil, da Record. O anúncio foi feito pelo apresentador Gugu Liberato, ao vivo, direto das instalações do programa, em Itapecerica da Serra (SP). A dupla campeã levou o equivalente a R$ 596 mil como prêmio.

Mariana Felício e Daniel Saullo ficaram em segundo lugar com 42,99% dos votos e Clara e André Coelho, com 8,41%.

A final registrou 102 milhões de votos, com picos de 9,5 mil votos por segundo, a maior votação de todos os realities da Record, segundo o diretor Rodrigo Carelli.

Após a consagração, Nicole Bahls e Bimbi disseram ainda não saber exatamente o que farão com o dinheiro do prêmio.

"Vamos ajudar primeiro a nossa família, até porque estamos aqui não só por nós, mas por causa deles também. Agora é hora de abraçar e, depois, sentar e ajudar a todos", respondeu Bimbi.

O Power Couple Brasil deste ano registrou poucas polêmicas ao longo de toda a temporada.