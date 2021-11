Nilson Castelo Branco é eleito como novo presidente do TJ-BA

O desembargador Nilson Castelo Branco foi eleito nesta quarta-feira (17) como novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Ele recebeu 31 votos na eleição, que aconteceu pela manhã, em formato virtual.

Além de Castelo Branco, estavam na disputa o atual vice do TJ-BA, Carlos Roberto Araújo, que teve 24 votos, e os desembargadores Cynthia Resende, Jefferson Alves e Gardenia Duarte, que não tiveram votos. O vencedor ficará no cargo para o biênio 2022/2024.

Nilson Castelo Branco nasceu em Salvador, em1956. Ele se formou em Direito pela Universidade Católica de Salvador em 1979 e está como desembargador do TJ-BA desde 2010. Já recebeu a comenda Dois de Julho, da Assembleia Legislativa da Bahia, e a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho.