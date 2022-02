Nilson Castelo Branco toma posse como presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

O desembargador Nilson Castelo Branco tomou posse, nesta sexta-feira (4), como presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Ele foi declarado presidente da Casa por Lourival Almeida Trindade, por volta de 10h30, para assumir o biênio 2022 e 2024.

A cerimônia foi realizada no Fórum Ruy Barbosa e contou com a presença de servidores e convidados, em caráter presencial e remoto. Entre as autoridades, estiveram presentes no evento o governador Rui Costa e o prefeito de Salvador Bruno Reis. Além dos presidentes da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes, e da Câmara de Vereadores, Geraldo Júnior.

No início da cerimônia, o desembargador que ocupava a presidência desde fevereiro de 2020, agradeceu aos colegas pelo anos de trabalho conjunto. "Eu lhes agradeço o trato cotiado, bem como a presidência nesses dois anos. Tive o raro privilégio de conviver com servidores paradigmáticos que enaltecem o nosso Judiciário", afirmou Lourival Trindade, em discurso.

Logo depois, o presidente Nilson Castelo Branco leu o termo de posse e gravou sua sua rubrica. Já na cadeira central, da presidência, Nilson lavrou a posse de toda a mesa diretora.

Em entrevista concedida à imprensa, o presidente empossado falou sobre suas prioridades para o mandato que se inicia: "Fortalecer os tribunais, dar estrutura logística ao primeiro grau, para que ele possa oferecer estrutura logística jurisdicional segura e rápida".

Nilson Castelo Branco também comentou sobre a necessidade do poder Judiciário reestabelecer a confiança da sociedade, após os escândalos da Operação Faroeste, em 2019. A operação apura o suposto envolvimento de magistrados em um esquema de venda de sentenças, envolvendo grilagem de terras no oeste do estado.

"Aquilo foi uma questão isolada e pontual, como pode ocorrer em qualquer instituição. A nossa recuperação é tornar o Judiciário cada vez mais transparente, aberto e dialógico", destacou o presidente.

Eleita no dia 17 de novembro, a Mesa Diretora que tomou posse é formada pelos desembargadores Nilson Castelo Branco (Presidente), Gardênia Pereira Duarte (1ª Vice-Presidente); Márcia Borges Faria (2ª Vice-Presidente); José Edivaldo Rocha Rotondano (Corregedoria Geral da Justiça); e Edmilson Jatahy Fonseca Júnior (Corregedoria das Comarcas do Interior).

A nova mesa diretora durante a posse nesta sexta-feira (4) (Foto: Maysa Polcri/CORREIO)

O desembargador José Edivaldo Rocha, que assume a Corregedoria Geral, também falou sobre suas expectativas para o mandato. "Serei o corregedor e não serei um caçador de bruxas, muito pelo contrário. Estarei sempre para orientar, no sentido de fazer o que mais desejamos: uma prestação jurisdicional célere, segura e com muita justiça", ressaltou. A Corregedoria é um órgão de controle interno, de apuração e correção de irregularidades administrativas do estado.

José Edivaldo Rocha foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, entre 2017 e 2019, e acredita que sua experiência o ajudará para as atribuições do novo cargo. "Eu acho que o fator principal para que eu fosse eleito corregedor foi a minha experiência. Da mesma forma que eu dirigi o TRE, eu estarei apto e me entregando ao máximo para conseguir fazer uma administração correta", disse o desembargador.

Conheça o novo presidente

Nilson Castelo Branco nasceu em Salvador, em 1956. Graduou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Católica do Salvador (Ucsal) em 1979, tendo se especializado em Direito Público na Universidade Salvador (Unifacs). É professor de Ética Profissional e Deontologia Jurídica.

Exerceu a advocacia de 1979 a 2010, com atuação nas áreas do Direito Municipal, Eleitoral, Civil e Administrativo. Ingressou no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), como desembargador, em 2010, na vaga reservada ao quinto constitucional da advocacia. Foi presidente da Primeira Câmara Criminal em 2011, reconduzido em 2021, e diretor da Escola dos Magistrados da Bahia (2018/2020).

É diretor geral da Universidade Corporativa do TJ-BA (Unicorp), e da Escola Superior de Magistrados e Servidores (MASB), além de presidente da Comissão Permanente de Segurança do TJBA, órgão que também presidiu no biênio 2012/2014. É membro, ainda, do Comitê de Governança do TJ-BA.

O novo presidente do Tribunal, Nilson Castelo Branco (Foto: Reprodução)

*sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro