O advogado Nilton Almeida é o novo presidente do Conselho Deliberativo do Vitória. Ele foi eleito em votação interna durante reunião extraordinária do órgão realizada na noite de quarta-feira (8). Nilton Almeida venceu ao obter 61 votos, contra 30 de Vagner Reis, que representou a outra chapa concorrente.

Foram registradas cinco abstenções. O ex-delegado Luciano Patrício de Oliveira foi eleito vice-presidente. Os mandatos são válidos apenas até dezembro, já que em setembro ocorrerão eleições gerais no clube..

Nilton Almeida fica com o posto antes ocupado por Fábio Mota, que assumiu de forma definitiva a presidência do Conselho Diretor do Vitória. No dia 21 de maio, quando Paulo Carneiro foi destituído da presidência do clube, Fábio Mota, que ocupava o cargo de forma interina desde o final de outubro, foi efetivado. Ele vinha acumulando o posto de presidente do Conselho Deliberativo, mas precisou renunciar da antiga função.

O cargo de presidente do Conselho Deliberativo chegou a ser ocupado por alguns dias de maio pelo então vice-presidente do órgão, Antônio Carlos Menezes, o Cacau Menezes, mas ele renunciou no último dia 31.