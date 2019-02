Nilton pede Bahia inteligente para classificar na Sul-Americana

Depois de vencer o Vitória da Conquista e assumir a liderança do Campeonato Baiano, o Bahia já tem um novo foco: a Copa Sul-Americana. Nesta segunda-feira (18) o elenco tricolor se reapresentou e iniciou a preparação para o duelo contra o Liverpool do Uruguai, na próxima quinta-feira (21), às 19h15, em Montevidéu, no Uruguai.

Como perdeu o jogo da ida por 1x0, na Fonte Nova, o tricolor precisa vencer o time uruguaio por qualquer placar diferente de 1x0, para conquistar a vaga na segunda fase do torneio. Empate classifica o Liverpool-URU, enquanto 1x0 em favor do tricolor leva a decisão para os pênaltis. Por isso, o Esquadrão vai para o país vizinho com força máxima.

Quem busca um lugar entre os titulares é o volante Nilton. O camisa 19 tem deixado uma pulga na orelha de Enderson Moreira. Nos dois jogos em que atuou ele marcou um gol e deu duas assistências.

"A gente quer jogar a todo momento. Falei na roda antes de entrar no jogo que todo mundo tem sua importância. As oportunidades estão sendo dadas, todos estão sendo observados. Temos que aproveitar cada oportunidade da melhor maneira possível. Não tem 11 jogadores apenas. Tem um elenco. É um plantel que sem sombra de dúvidas pode agregar. Eu estarei sempre trabalhando, me esforçando para ajudar. O mais importante é o Bahia neste momento", disse.

Um dos mais experientes do elenco, Nilton faz um alerta para a partida. Para ele, é preciso ficar atento com a catimba uruguaia.

"Viramos a chave, temos um campeonato internacional. Deixamos o resultado escapar aqui. Poderíamos não ter tomado o gol e decidir com tranquilidade lá. Vamos ter que sair um pouco mais, buscar os contra-ataques, tentar não se expor. Tem a catimba deles. Jogo contra uruguaio, argentino é sempre complicado. Estamos nos mobilizando, estamos concentrados, sabemos o que pode ser feito lá. Queremos evitar o erro como aconteceu aqui para não prejudicar ainda mais a nossa equipe. Queremos fazer uma boa partida, não sofrer gols e ser cirúrgicos nos contra-ataques para fazer os gols", disse o volante.

Nesta terça-feira (19), o elenco do Bahia faz o último treino em Salvador antes da partida. No mesmo dia a delegação embarca para São Paulo e na quarta-feira (20) segue para Montevidéu. Na capital uruguaia o tricolor vai fazer um último treino no estádio Saroldi, que pertence ao River Plate-URU.