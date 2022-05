Ninguém acerta números da Mega-Sena, e prêmio acumula em R$ 45 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2.481 da Mega-Sena, que aconteceu na noite do sábado (14). Com isso, a premiação acumulou e a previsão é de que o sorteio da quarta (18) ofereça um valor de R$ 45 milhões para quem acertar.

As dezenas sorteadas foram 01-08-21-27-36-37.

Segundo a Caixa Econômica, 72 apostas acertaram a quina, faturando R$ 62.081,21. Outras 5.710 acertaram a quadra e vão levar R$ 1.118,30.

As apostas podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa. Nesse caso, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade e fornecer o número de um cartão de crédito para pagamento.