Ninguém aguenta mais tanto empate: Vitória 0x0 Coritiba no Barradão

Nenhum atacante assinou o nome no confronto entre Vitória e Coritiba na noite desta quarta-feira (22), no Barradão. O jogo válido pela 25ª rodada da Série B teve os goleiros como protagonistas, em especial Lucas Arcanjo. O camisa 1 do Vitória fechou o gol e sustentou o empate de 0x0 com o líder do campeonato.

O placar representa bem o primeiro tempo morno da partida, mas não a etapa final, quando as equipes se movimentaram mais e criaram oportunidades reais diante da meta adversária.

Na prática, a igualdade foi pior para o Vitória, que chegou ao 13º empate e se manteve na zona de rebaixamento pela 10ª rodada seguida. O rubro-negro segue na 17ª colocação, agora com 25 pontos. Com 49, o Coritiba é o líder isolado da competição.

O JOGO

O primeiro tempo no Barradão foi morno, tanto que os goleiros Lucas Arcanjo e Wilson praticamente não trabalharam na etapa inicial. As duas equipes decepcionaram. O Vitória apresentou muita para articular e criar jogadas. Disperso em campo, o time do Coritiba teve mais posse de bola, porém foi pouco incisivo.

Nada de emoção até os 33 minutos, quando Robinho chutou da entrada da área e colocou o goleiro rubro-negro para trabalhar. A bola tinha endereço, mas Lucas Arcanjo se esticou e conseguiu mandar para escanteio.

Antes disso, o Vitória tentou na bola parada, em falta que Marcinho cobrou na barreira. O Coritiba chegou nos chutes sem perigo de Waguininho e Val. Depois, Wellington Carvalho cabeceou para fora.

A última investida antes do intervalo foi da equipe baiana. Novidade entre os titulares, Caíque Souza ficou com a bola após saída errada do Coxa e bateu de fora da área, mas errou o alvo.

Após o intervalo, o Vitória voltou mais propositivo e colocou pressão no jogo. Marcinho armou jogada pela esquerda e serviu Fernando Neto, que tabelou com Eron e chutou certeiro no canto. Foi a vez então de Wilson trabalhar: ele espalmou e evitou o gol rubro-negro.

O Coxa tentou reagir com Igor Paixão, que viu Lucas Arcanjo adiantado e chutou de longe, porém para fora. Depois, o Leão fez três investidas na sequência. Roberto bateu cruzado perto do gol; o chute forte de Caíque Souza parou nas luvas de Wilson; e Wesley Pionteck arriscou de bate-pronto, só que mandou pela linha de fundo.

O jogo ficou aberto para os dois lados. Lá e cá, o Coritiba chegou com Léo Gamalho, vice-artilheiro da Série B com 12 gols, que chutou forte e viu a bola esbarrar na defesa do Vitória - Igor Paixão e Waguininho não conseguiram aproveitar a sobra. Depois, o mesmo Léo Gamalho cabeceou com perigo, para fora.

A melhor chegada do Coxa foi protagonizada por Waguininho, que desviu de cabeça após cruzamento. A bola tentou encontrar a rede pelo cantinho, mas Lucas Arcanjo espalmou.

Depois de enfrentar o lider da Série B, o Vitória agora vai encarar um adversário direto na luta contra o rebaixamento. No sábado (25), às 16h, o Leão visita o Londrina, no estádio do Café. Com 24 pontos, a equipe paranaense amarga a 18ª colocação.

Veja a seguir lances do jogo:

FICHA TÉCNICA

Vitória 0x0 Coritiba - 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo, Van (Raul Prata), Wallace, Mateus Moraes e Roberto; Cedric (João Pedro), Fernando Neto e Bruno Oliveira (Soares); Caíque Souza (Mateusinho), Eron (Wesley Pionteck) e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes.

Coritiba: Wilson, Natanael, Henrique, Wellington Carvalho e Guilherme Biro; Willian Farias (Gustavo Bochecha), Val (Matheus Sales) e Robinho (Rafinha); Waguininho (Guilherme Azevedo), Léo Gamalho e Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morínigo.

Estádio: Barradão

Cartão amarelo: Bruno Oliveira, Caíque Souza, Wallace, João Pedro; Igor Paixão, Robinho e Willian Farias

Arbitragem: Denis da Silva Ribeiro Serafim, auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira (trio de Alagoas).