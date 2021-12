Nino Paraíba confirma saída e se despede do Bahia: 'Eternamente grato'

A temporada 2021 acabou e, com ela, também chegaram ao fim o contrato de alguns jogadores do Bahia. É o caso do lateral Nino Paraíba, que tinha vínculo com o clube só até este mês. Após quatro anos defendendo a camisa tricolor, o veterano jogador de 35 anos usou as redes sociais, nesta segunda-feira (27), para se despedir.

"Vestir essa camisa sempre foi uma responsabilidade muito grande e isso sempre tive muito claro comigo. Mas tudo na vida tem um início, meio e fim. E chegou a vez de seguir em busca de novos desafios. Sem antes deixar de agradecer muito esse clube que me abriu as portas em 2018 e no qual saio com a sensação de ter deixado tudo dentro de campo", escreveu.

"Procurei sempre dar o meu melhor e serei eternamente grato ao Bahia e a todos que fazem parte do dia a dia (diretoria, funcionários, comissão técnica e atletas). E também preciso deixar claro para sempre o meu eterno respeito ao torcedor do Bahia. Agora estarei na torcida de longe, querendo sempre o melhor para o clube", completou.

Ao todo, Nino Paraíba participou de 193 jogos pelo Bahia, e marcou sete gols. Conquistou três títulos baianos (2018, 2019 e 2020) e um da Copa do Nordeste (2021). O jogador chegou a ter conversas para renovação com o clube, mas acabou se despedindo.

Na temporada 2021, o lateral fez 51 partidas pelo Esquadrão, entre Sul-Americana, Série A, Copa do Brasil e Nordestão, marcou um gol e deu quatro assistências.